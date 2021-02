Sneg in mraz povzročata kaos v Nemčiji in Veliki Britaniji

Sneg in mraz sta najhuje prizadela severno in vzhodno Nemčijo v nedeljo in ponedeljek. Iz zvezne dežele Saška-Anhalt poročajo o moškem, ki so ga našli mrtvega pokopanega pod snegom ob njegovem traktorju. Pri Bielefeldu pa so v ponedeljek našli mrtvega moškega na zasneženi cesti, ki pa je najverjetneje umrl zaradi zdravstvenih težav.

V bližini nemškega kraja Bielefeld na zahodu države je zaradi zastoja tovornjakov v ponedeljek nastal prometni kaos. Nastal je 37 kilometrov dolg zastoj, ki se ni sprostil do danes zjutraj. Številni vozniki so bili ujeti v svojih avtomobilih tudi 16 ur, brez hrane ob minus 12 stopinjah Celzija. O hujših zastojih so poročali tudi iz zvezne dežele Hessen.

Tamkajšnji prometni minister Andreas Scheuer je ljudi iz severne in osrednje Nemčije pozval, naj doma ostanejo vsaj do srede. "V takih ekstremnih razmerah bodo tudi najboljša vozila dosegla svoje meje,"je dejal po poročanju TheLocal.de.

Dejal je, da se trudijo, sicer z omejitvami, sprostiti vsaj ceste, ki povezujejo sever in jug. "Prihaja nova vremenska fronta: majhna, a zelo ostra," je še dejal Scheuer. "V torek in sredo bomo na Baltskem morju in v bližini Rügena dobili veliko snega, prihajajo tudi nevihte."

O motnjah poročajo tudi v železniškem prometu, več vlakov so morali odpovedati ali pa imajo zamude.