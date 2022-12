Sneg, led in ledena megla povzročili prometni kaos, otroci padli skozi led

Zaradi številnih prometnih nesreč so težave tudi na cestah, o zamudah poročajo tudi v železniškem prometu. Rumeno vremensko opozorilo so izdali za Škotsko, London in jugozahodno Anglijo.

Razmere so pri številnih, ki so želeli potovati, vzbudile jezo. Na letališču Stansted so pojasnili, da težava sicer ni samo zaprtje vzletno-pristajalne steze. "Že prej je prišlo do zamud pri letih zaradi odmrzovanja letal, kar je odgovornost oskrbovalca, sta pa varnost letal in potnikov najpomembnejša. Potnikom svetujemo, da pri svoji letalski družbi preverijo trenutni status svojih letov." Potniki so se sicer pritoževali, da so tudi več ur čakali na letalih, ki nato niso poletela. Pa tudi, da bi preverili informacije, a kaj, ko jih od letalskih družb ni mogoče dobiti.

Na letališču Heathrow je bilo medtem v nedeljo odpovedanih več kot 50 letov, potem ko je zaradi ledene megle kontrola zračnega prometa omejila število letal, ki lahko pristanejo in odletijo na uro. Družba British Airways se je opravičila potnikom, ki so ostali na tleh.

"Potnikom, ki potujejo danes zvečer in jutri, svetujemo, naj pred odhodom na letališče preverijo lokalne pogoje potovanja," pa so sporočili z letališča Gatwick, kjer menijo, da bi se lahko težave nadaljevale tudi v začetku novega tedna.

Močno sneženje pa je povzročilo tudi vrsto prometnih nesreč, saj so se številni vozniki soočili z zahrbtnimi razmerami. Na več avtocestah so zapore trajale tudi več ur, zato so pristojni voznike opozarjali, naj pred odhodom na pot v avto pospravijo tudi primerna oblačila, vodo in podobno. Prav tako so jim priporočali, da se na cesto ne odpravijo, če ni nujno potrebno.

Ljudi pa svarijo tudi pred aktivnostmi na prostem. Obvestilo so izdali po tem, ko so štiri otroke v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico, potem ko so jih po padcu skozi led rešili iz jezera v Solihullu v West Midlandsu.

Richard Stanton, območni poveljnik gasilsko-reševalne službe West Midlands, je po incidentu ljudi pozval, naj ne hodijo na reke in jezera, ne glede na to, kako debel in varen se jim zdi led.