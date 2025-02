V 48 urah zapadlo več kot meter snega

Vremenoslovci ob tem opozarjajo, da se razmere v prihodnjih dneh še ne bodo umirile, zato so prebivalce pozvali, naj se izognejo potovanjem. Sneg napovedujejo tudi za vzhodno obalo Japonske, kjer sneži redkeje.

V mestu Shirakawa so zabeležili tudi nov rekord, v vsega 48 urah je zapadlo 129 centimetrov snega, tudi v več ostalih predelih Japonske je zapadlo skoraj meter snega.

Največ težav je na drugem največjem japonskem otoku Hokaido, kjer so morali odpovedati vse letalske povezave v Tokio. Zaradi snega so motnje tudi v železniškem prometu.

Ironično je te dni veliko snega tudi v Saporu. V januarju so tam postavil okoli 200 ledenih in snežnih skulptur. A ker so bile temperature prejšnji mesec visoke, snega pa premalo, je sneg iz drugih mest prepeljalo kar 2500 desettonskih tovornjakov. Sedaj je snega očitno še preveč.