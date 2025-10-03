Sneg pobelil nekatere dele Srbije

Na Kopaoniku sneži že od sinoči, pobelilo pa je tudi druge dele države, vključno z Ivanjico in Golijo, kar je povzročilo prve težave v prometu, piše portal Nova.rs.
Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, ki prikazujejo posledice prvega sneženja v sezoni. V okolici Ivanjice so se pod težo snega drevesa podrla na ceste, kar je oviralo promet.
Zaradi zimskih razmer na cestah voznikom svetujejo izjemno previdnost in odložitev nenujnih potovanj.
Vremenoslovci napovedujejo nove obilnejše padavine. V hribovitih delih se pričakuje od 10 do 20 centimetrov snega, lokalno več kot 30, v višje ležečih predelih pa celo nad pol metra v naslednjih 48 urah.
