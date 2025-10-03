Svetli način
Tujina

Sneg pobelil nekatere dele Srbije

Kopaonik, 03. 10. 2025 08.20 | Posodobljeno pred 34 minutami

Avtor
V.L.
Komentarji
5

Začetek oktobra je v nekatere dele Srbije prinesel že povsem zimske razmere. Pod težo snega so se podirala drevesa, na cestah so zato razmere precej zahtevne. Vremenoslovci napovedujejo novo sneženje.

Na Kopaoniku sneži že od sinoči, pobelilo pa je tudi druge dele države, vključno z Ivanjico in Golijo, kar je povzročilo prve težave v prometu, piše portal Nova.rs.

Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, ki prikazujejo posledice prvega sneženja v sezoni. V okolici Ivanjice so se pod težo snega drevesa podrla na ceste, kar je oviralo promet.

Zaradi zimskih razmer na cestah voznikom svetujejo izjemno previdnost in odložitev nenujnih potovanj.

Vremenoslovci napovedujejo nove obilnejše padavine. V hribovitih delih se pričakuje od 10 do 20 centimetrov snega, lokalno več kot 30, v višje ležečih predelih pa celo nad pol metra v naslednjih 48 urah.

srbija sneg sneženje vreme
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Colgate
03. 10. 2025 08.55
Cesta Brsu Kopaonik pa je v slabšem stanju kot naš makadam za hišo
ODGOVORI
0 0
Colgate
03. 10. 2025 08.55
*Brus
ODGOVORI
0 0
Colgate
03. 10. 2025 08.54
Tam so ceste že same po sebi v obupnem stanju, brez da pade sneg. Potem pa še vsi Miloradi in Guslije s svojimi rijavimi Jugeci, tako da je še slabše.
ODGOVORI
0 0
PARTIZAN PEPE
03. 10. 2025 08.44
A to si prebral v mikijevem zabavniku...
ODGOVORI
0 0
Slavko BabIč
03. 10. 2025 08.30
+1
Sneg je prišel zaradi mrzlega zraka iz Sibirije, k nam pa prihaja iz Grenlandije!
ODGOVORI
1 0
