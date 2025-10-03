Sneg pobelil nekatere dele Srbije

Na Kopaoniku sneži že od sinoči, pobelilo pa je tudi druge dele države, vključno z Ivanjico in Golijo, kar je povzročilo prve težave v prometu, piše portal Nova.rs.

Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, ki prikazujejo posledice prvega sneženja v sezoni. V okolici Ivanjice so se pod težo snega drevesa podrla na ceste, kar je oviralo promet.