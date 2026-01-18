Sneg prekril okna večnadstropnih stavb, do stanovanj le skozi predore

Rekordne snežne padavine so zasule mesta, zaprle šole in podjetja ter mnoge prisilile k delu na daljavo. Oblasti so razglasile lokalne izredne razmere, potem ko sta umrli dve osebi. Kot poroča The Moscow Times, sta osebi umrli, ko je s strehe zdrsnil sneg in ju živi pokopal.

Zaradi več dni trajajočega snežnega meteža je globina snega presegla štiri metre, sneg naj bi na nekaterih območjih segal tudi do četrtega nadstropja stavb. Ekipe so morale kopati predore v snegu, da bi dosegle starejše ljudi, ki so bili ujeti v svojih domovih.