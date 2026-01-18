Naslovnica
Tujina

Sneg prekril okna večnadstropnih stavb, do stanovanj le skozi predore

Kamčatka, 18. 01. 2026 13.22 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Snežni zamet na Kamčatki

Osupljivi prizori prihajajo z ruskega polotoka. Na Kamčatki je obilno sneženje ohromilo več mest, oblasti so razglasile izredne razmere. V nekaterih regijah so poročali, da je snežna odeja dosegla četrto nadstropje stavb.

Rekordne snežne padavine so zasule mesta, zaprle šole in podjetja ter mnoge prisilile k delu na daljavo. Oblasti so razglasile lokalne izredne razmere, potem ko sta umrli dve osebi. Kot poroča The Moscow Times, sta osebi umrli, ko je s strehe zdrsnil sneg in ju živi pokopal.

Zaradi več dni trajajočega snežnega meteža je globina snega presegla štiri metre, sneg naj bi na nekaterih območjih segal tudi do četrtega nadstropja stavb. Ekipe so morale kopati predore v snegu, da bi dosegle starejše ljudi, ki so bili ujeti v svojih domovih.

Močno sneženje na Kamčatki sicer ni neobičajno, a nenavadna intenzivnost neurij je večinoma ohromila polotok. Zaradi blokade cest je prišlo tudi do pomanjkanja oskrbe.

kamčatka snežni zameti

Moskva za prekinitev dobave elektrike na zasedenem jugu Ukrajine krivi Kijev

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lakala28
18. 01. 2026 15.19
Katastrofa za rusijo: 2 (dva) mrtva. In 3 metre sega do 4. nadstropja. A na Kamčatki živijo Liliputanci? Kaj pa onih tisoč mrtvih dnevno tam nekje malo dlje od Kamčatke? Aja, oni niso rusi.
Odgovori
+0
2 2
YouRangMyLord
18. 01. 2026 15.12
Ma saj so navajeni - ni prvič....
Odgovori
+3
3 0
