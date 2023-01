Sneg težave povzročal na Hrvaškem in v Avstriji, silovit veter pa v Franciji

Do petka bi na Hrvaškem po napovedih DHMZ v nekaterih delih države lahko padlo več kot 100 mililitrov padavin na kvadratni meter, predvsem na Jadranu. V visokogorju bi v naslednjih dneh lahko zapadlo do 50 centimetrov novega snega.

Iz podjetja Hrvatske autoceste (Hac) so opozorili voznike, naj prilagodijo vožnjo razmeram na cesti. "Na posameznih delih avtocest veljajo zimske razmere," so sporočili. Dodali so, da je število snežnih plugov manjše od števila vozil na cesti in da bi s povečanjem njihovega števila na cestah izzvali kolaps. "Največje zagotovilo za varnost so odgovorni vozniki in upoštevanje omejitev hitrosti," so zapisali.

Zastoji, nesreče in težave z oskrbo z električno energijo tudi v Avstriji

O težavah v prometu zaradi snega poročajo tudi z avstrijske Koroške. Sneženje je povzročilo zastoje v prometu, nesreče in težave z oskrbo z električno energijo. Gasilci so morali posredovati 260-krat predvsem zaradi prometnih nesreč in podrtih dreves.

Na cestah v višje ležečih predelih marsikje velja obvezna uporaba snežnih verig. Prelaz Korensko sedlo je bil zaprt zaradi nevarnosti snežnih plazov. Po napovedih naj bi sneženje do poldneva povsod ponehalo. V naslednjih dneh so sicer napovedane nove snežne padavine.

Po podatkih vremenoslovcev je največ snega zapadlo na Vzhodnem Tirolskem in Zgornjem Koroškem, kjer so v nižjih legah izmerili od pet do 15 centimetrov novega snega, na letališču v Celovcu pa 16 centimetrov. V Železni Kapli je zapadlo 30 centimetrov snega, na prelazu Ljubelj pa 50 centimetrov.

Silovit veter povzročal težave na severozahodu Francije

Veter s sunki prek sto kilometrov na uro je danes zjutraj zlasti na severozahodu Francije povzročal motnje v železniškem prometu in oskrbi z električno energijo. Davi je bilo glede na podatke operaterja električnega omrežja Enedis brez elektrike 75.000 odjemalcev.

Posebna vremenska opozorila zaradi vetra veljajo v 14 departmajih severozahoda Francije.

Nacionalne železnice SNCF medtem poročajo o težavah v železniškem prometu, zlasti zaradi podrtih dreves na progah. Vožnje z vlaki so med drugim začasno odpovedali tudi v okolici Pariza, prav tako so bili vlaki odpovedani v delih Normandije in v dolini reke Loare.

V delih Bretanje so ob tem zabeležili močne sunke vetra, ki so na otoku Groix ob bretonski obali dosegli tudi 158 kilometrov na uro. V departmaju Pas de Calais na severovzhodu države pa so zaradi nevarnosti poplav izdali oranžno opozorilo.

Po nenavadno visokih temperaturah je v Franciji v tem tednu nastopila izrazita ohladitev. Na jugozahodu v prihodnjih dneh pričakujejo obilno sneženje.