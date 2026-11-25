Na jugu države bo začelo snežiti že danes zvečer, nadaljevalo se bo vse do četrtka zjutraj, dopoldne pa se bo sneženje še okrepilo, intenzivnost bo manjša šele od sredine popoldneva naprej. Do noči se bo stanje umirilo, napovedujejo pri Heute, kjer opozarjajo, da bodo zaradi zimskih razmer na cestah lahko nastale znatne motnje.

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V Spodnji Avstriji pričakujejo snežno odejo od 10 do 15 centimetrov, še več snega bo v višje ležečih legah. Snežne padavine se bodo nato pomaknile proti severu in severovzhodu. Pobelilo bo tudi Dunaj. UWZ napoveduje od nekaj manj kot deset centimetrov v središču mesta in na vzhodu, v zahodnem delu mesta pa do 15 centimetrov.

Zasnežen Dunaj FOTO: Profimedia