ZDA v primežu snežnega neurja: temperature do minus 17, pet oseb umrlo

Po napovedih ameriške nacionalne meteorološke službe (NWS) se bo snežna nevihta še nocoj umaknila proti vzhodu, nad zahodni Atlantik. Kljub temu sneženje marsikje ne bo ponehalo. Po pričakovanjih bodo vztrajale tudi nizke temperature. V Kansas Cityju naj bi se denimo spustile do -17 stopinj Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izredne razmere so v veljavi v najmanj sedmih zveznih državah, in sicer v Kentuckyju, Arkansasu, Missouriju, Virginiji, Zahodni Virginiji in Marylandu. Ukrepe za soočanje z izrednimi razmerami so aktivirali tudi v Teksasu.

Oblasti na prizadetih območjih so prebivalce pozvale, naj se izogibajo potovanjem po cestah, saj so na njih ponekod obtičali tudi snežni plugi.