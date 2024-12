Sneg zletel s strehe v Banjaluki in poškodoval dečka iz Slovenije

Dečka so nato v spremstvu staršev sprejeli v univerzitetnem kliničnem centru v Banjaluki. Devetletnik je ostal pri zavesti, zdravnikom pa je dejal, da čuti bolečine v vratnem, prsnem in hrbtnem predelu, obenem je bil vznemirjen in prestrašen, so sporočili iz zdravstvene ustanove.

Policija je na kraju nesreče izvedla preiskavo dogodka, obenem pa spomnila na zakonske obveznosti pri odstranjevanju snega s streh.

Poročali smo že, da je sneg prejšnji teden zasul številne kraje v severnem in osrednjem delu Bosne in Hercegovine. Vasi je odrezalo od sveta, številni domovi so ostali brez električne energije. Ponekod so razglasili stanje naravne nesreče. Metež je zahteval tudi več življenj. Na Bjelašnici so našli mrtvega vremenoslovca, ki je izginil v snežni nevihti.