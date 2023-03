Okrožje Kalifornije zajelo obilno sneženje, prebivalci že obupani

Rekordno sneženje in nizke temperature so v zadnjih dneh spremenile pokrajino in življenja milijonov ljudi v Kaliforniji. Gore za znamenitim znakom Hollywood v Los Angelesu so odete v belino. Nacionalni park Yosemite je zaprt za javnost, nekateri prebivalci pa so še vedno odrezani od sveta. Reševalci si prizadevajo, da bi gorske skupnosti čim prej dosegli, saj je na tisoče ljudi ostalo brez elektrike. Ljudje so obupani in brezupno čakajo, kdaj jih bo dosegla pomoč.

Da so prebivalci vse bolj obupani, kaže fotografija, ki jo je v petek posnela televizijska ekipa KABC. V bližini jezera Gregory v okrožju gorovja San Bernardino so ujeli napis "Pomagajte nam", ki so ga prebivalci napisali v sneg. Kalifornijski guverner Gavin Newsom je v četrtek razglasil izredne razmere v več kot deset okrožjih, vključno z okrožjem San Bernardino. Oblasti ocenjujejo, da bodo lahko nekateri v svojih domovih obdanih z debelo snežno odejo ujeti še več kot teden dni. Na določenih mestih je zapadlo več kot štiri metre snega. Reševalci prejemajo klice na pomoč, zaradi pomanjkanja domačih zalog so morali iz domovanj rešiti 20 ljudi. Snežni metež je gorovje San Bernardino vzhodno od Los Angelesa zajel konec februarja. Območje je znano predvsem po gozdnih naseljih na visokih nadmorskih višinah. Fotografije zasneženih krajev prikazujejo, da je sneg 'pogoltnil' hiše, plužne službe pa obilnega snega ne dohajajo, zato so ceste neprevozne. Na območju živi okoli 80 tisoč ljudi. Prejšnji konec tedna so bile zato vse ceste, ki vodijo v gorovje, zaprte, odprli so le konvoje za lokalne prebivalce in tovornjake, ki so vozili nujno pomoč. Težave pa imajo tudi v nižjih predelih Kalifornije, kjer se že soočajo z obilnimi padavinami in poplavami. Opozorila pred sneženjem tudi na Havajih Ameriška nacionalna vremenska služba je na Havajih izdala opozorilo pred zimsko nevihto, saj bi lahko na višjih predelih otoka zapadlo do osem centimetrov snega. Sneg bo lahko pobelil predvsem vulkanske vrhove Mauna Loa in Mauna Kea, z več kot 400 metrov nadmorske višine.