Strašljivi valovi, orkanski veter in sneg zahtevali več žrtev

Devetmetrski valovi, veter, ki je dosegal krepko prek sto kilometrov na uro, sneženje ... V Rusiji in Ukrajini še naprej odpravljajo posledice neurja, ki se je v soboto "skuhalo" v Jadranskem morju in zahtevalo več življenj. O novih smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Moldavije, v Bolgariji so nizke temperature zahtevale življenje migranta. Neurje je bilo primerljivo z orkanom druge do tretje stopnje. Sneg povzroča preglavice tudi v Nemčiji.

Zaradi orkanskega vetra in sneženja je v Ukrajini po zadnjih podatkih umrlo deset ljudi, 23 jih je bilo poškodovanih. Med poškodovanimi sta tudi dva otroka, je na Telegramu davi sporočil notranji minister Igor Klimenko. Obilno sneženje v kombinaciji z orkanskim vetrom in nizkimi temperaturami je največ težav povzročalo v regiji Odesa ob Črnem morju, od koder poročajo o petih smrtnih žrtvah in 15 poškodovanih. Po navedbah notranjega ministrstva so morale reševalne službe priskočiti na pomoč skoraj 2500 ljudem. V več sto mestih na tem območju je v ponedeljek prišlo do izpada električne energije, ceste pa so morali očistiti s težko opremo in jih delno zapreti zaradi snežnih zametov. Po besedah Klimenka so do danes zjutraj odstranili na stotine vozil, ki so obtičala, med drugim 24 avtobusov in 17 reševalnih vozil.

icon-expand Reševanje na cesti FOTO: AP

V ponedeljek zvečer je bilo 1500 krajev še vedno brez elektrike, prav tako so številni domovi ob izredno nizkih temperaturah ostali brez ogrevanja. Preglavice povzročajo tudi dvometrski snežni zameti, poročajo tuji mediji. Ukrajinsko energetsko omrežje in reševalne službe, ki so obremenjene zaradi ruske agresije, so se tako znašle še pod dodatnim pritiskom. O smrtnih žrtvah so poročali tudi iz sosednje regije Mikolajiv, Harkova na severovzhodu in prestolnice Kijev. Boji v vzhodni Ukrajini med ukrajinsko vojsko in ruskimi silami se kljub začetku zime nadaljujejo. Na Krimu, ki si ga od leta 2014 lasti Rusija, je neurje terjalo življenje 50-letnika, utonil je, potem ko ga je odneslo v morje. "Šel je opazovat valove in na žalost tragično preminil," je povedal namestnik guvernerja regije. Še ena oseba je umrla na ladji v Kerški ožini, ki Rusijo ločuje od Krima. "Krim je doživel armagedon. Takšnega vetra in tako visokih valov ne pomnijo niti najstarejši prebivalci," je razmere v TV-nagovoru orisal tamkajšnji poslanec Vladimir Konstantinov.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Na območju Sevastopola je poplavljenih in zaprtih več odsekov obalne avtoceste. Pravo razdejanje so poplave povzročile tudi v tamkajšnjem akvariju, ocenjujejo, da je poginilo najmanj 500 živali. Prebivalci Krima se soočajo tudi z obsežnimi prekinitvami dobave elektrike. Podobno je v ruskem Sočiju, od koder prihajajo pretresljivi posnetki. Pobesnelo morje je udarilo čez valobrane in povzročilo obsežne poplave. Valovi so bili visoki kar devet metrov, sunki vetra pa so dosegali tudi 140 km/h. Tudi od tam poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi, zaradi dreves, ki so "padala kot vžigalice", je več poškodovanih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V bližini Anape ob Črnem morju je nasedla tovorna ladja, reševati jo bodo lahko začeli, šele ko se bodo vremenske razmere umirile. Prečrpavanje nafte na tankerje so ustavili, trajekti so ostali v pristanišču. Še dolgo pa ne bo stekel železniški promet po delih proge ob Črnem morju. Rušilni valovi so namreč na več mestih spodjedli nasipe, tako da so tiri obviseli v zraku. Nevihtni sistem, ki so ga ruski mediji poimenovali "neurje stoletja", se je s Črnega morja premikal proti severu, sled opustošenja se vleče prek vzhodne Ukrajine in južne Rusije vse do Moskve. Iz Kremlja so sporočili, da predsednik Vladimir Putin spremlja poročila o vremenski katastrofi, vladi je ukazal, naj sprejme vse potrebne ukrepe za pomoč prizadetim regijam. Po ocenah ruskega ministrstva za energijo je 1,9 milijona prebivalcev ostalo brez oskrbe z elektriko. O novih smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Moldavije. Na območju Coscalie južno od Kišinjova so v avtu, zakopanem v snežnem zametu, odkrili dve trupli. V vasi Cruglic na vzhodu države je umrl 48-letnik, o še eni žrtvi poročajo iz Grigoriopola v Pridnestrju. Še najmanj en človek je zaradi posledic neurja v ponedeljek umrl v Bolgariji. Domnevno naj bi šlo za migranta, ki je v Sofiji umrl zaradi mraza. Bil je del skupine 10 migrantov, ki so jih v ponedeljek odkrili zunaj na mrazu, je sporočilo bolgarsko notranje ministrstvo. Dva moška so prepeljali v bolnišnico, ostale pa v centre za migrante. Še dve osebi sta v Bolgariji umrli konec tedna v prometnih nesrečah na poledenelih cestah. Neurje, ki so mu meteorologi nadeli ime Bettina, se je konec preteklega tedna "skuhalo" v Jadranskem morju in se preko Grčije, Srbije, Bolgarije, Romunije in Moldavije pomaknilo nad Ukrajino in Rusijo. V nedeljo je sistem dosegel Črno morje in se nad njim močno okrepil. Glede na zračni tlak, ki se je izjemno hitro spustil, in na hitrost vetra je neurje primerljivo z orkanom druge ali tretje stopnje. Sneg povzroča težave tudi v Nemčiji

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right