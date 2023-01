Snemal je pristanek letala in tudi svoje zadnje trenutke

Letalo družbe Yeti Airlines je bilo na poti iz Katmanduja in je začelo pristajati v Pokhari v osrednjem Nepalu. Eden izmed 68 potnikov je bil tudi Sonu Džajsval, ki je spuščanje proti tlom prenašal tudi v živo po družbenem omrežju Facebook.

Na videu je videti pogled skozi okno in hiše, ki so vse bližje, kamera ujame tudi Džajsvala in njegove sopotnike, ki so dobro razpoloženi. Takrat še niso vedeli, da so to njihovi zadnji trenutki. Indijski mediji so objavili celoten videoposnetek, na katerem se nato nenadoma zasliši glasen hrup, letalo pa zajamejo plameni. Tudi potem se še vedno slišijo glasovi potnikov, nato pa se posnetek konča. Nesreče nazadnje ni preživel nihče.

Ena izmed štirih članov posadke je bila 44-letna kopilotka Andžu Khativada, ki je za Yeti Airlines začela leteti leta 2010 – štiri leta po tem, ko je v nesreči manjšega letala umrl njen mož, tudi pilot. Želela pa je, da njegove sanje živijo naprej. Odškodnino, ki jo je prejela po nesreči, je porabila za šolo letenja. Za seboj je imela že 6.400 ur letenja in le malo ji je manjkalo, da bi izpolnila kvoto za pilotko. Vendar je imela usoda drugačne načrte, nova letalska nesreča je njene sanje dokončno pokopala.