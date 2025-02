Črno skrinjico zdravstvenega letala našli 2,4 metra pod zemljo

Ameriška agencija za varnost v prometu (NTSB) je sporočila, da so na mestu, kjer je zdravstveno letalo trčilo ob tla, našli oba motorja in črno skrinjico oziroma snemalnik zvoka v pilotski kabini (CVR). Slednjega so našli 2,4 metra pod zemljo, saj je ob strmoglavljenju letala na tleh nastal krater.

Zdravstveno letalo je v Philadelphii strmoglavilo 31. januarja, kmalu po vzletu. "Celoten let je trajal manj kot minuto," je dejal preiskovalec letalske nesreče Bill Hicks.

Letalo je bilo na poti v mehiško Tijuano. V nesreči je umrlo vseh šest ljudi, ki so bili na letalu. Poleg 11-letne deklice, ki so jo pred tem zdravili v bolnišnici Shriner's v Philadelphii in se je z 31-letno mamo vračala domov, so bili na letalu še dva pilota, zdravnik in bolničar. Mehiška vlada je potrdila, da so bili vsi mehiški državljani. V nesreči pa je umrla še ena oseba, ki je bila med strmoglavljenjem letala v vozilu na tleh. Okoli 22 ljudi je bilo poškodovanih na parkirišču, v vozilih in bližnjih domovih, je dejala Cherelle Parker, županja Philadelphie. Pet poškodovanih je še vedno v bolnišnici, trije so v kritičnem stanju.