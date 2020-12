Snežič po grožnji z deportacijo sam zapustil BiH

Kot smo poročali včeraj, so varnostne službe Bosne in Hercegovine slovenskemu državljanu Roku Snežičuprepovedale vstop v državo, saj ocenjujejo, da predstavlja"grožnjo nacionalni in gospodarski varnosti države."Odločitev je bila posredovana mejni policiji BiH.

Kot je danes poročal Capital, pa so oblasti Snežiča skušale locirati, nato pa takoj deportirati iz države. Snežič je namreč v državo vstopil dva dni pred prepovedjo, če pa države ne bi zapustil sam, bi ga deportirali.

Portal Istraga.ba zdaj poroča, da je Snežič danes okoli 13.30 že zapustil Bosno in Hercegovino, in sicer na mejnem prehodu Gradiška. Da bi se izognil morebitni aretaciji, se je Snežič sam odpravil do mejnega prehoda, kjer mu je mejna policija sporočila, da mora nemudoma zapustiti državo. Vstop v državo mu je od tega tedna uradno prepovedan.