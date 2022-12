Snežna nevihta hiše ob jezeru obdala z debelo plastjo ledu

Dele ZDA in Kanade je minuli božični konec tedna prešla intenzivna snežna nevihta, ki je zahtevala več kot 60 žrtev. Ob kombinaciji močnega vetra, visokih valov in ekstremno nizkih temperatur je hiše v kanadskem mestu Fort Erie, ki leži ob jezeru, prekrila debela plast ledu. Po besedah lokalnih prebivalcev so valovi med nevihto butali ob stene hiš, voda pa se je hitro spremenila v led.

"Voda je udarila ob stene hiš in se takoj spremenila v led. To je naravnost neverjetno," je za CTV dejal prebivalec mesta Derek Tupling. Fort Erie se nahaja ob kanadsko-ameriški meji in blizu ameriškega Buffala, kjer je snežni vihar zahteval več kot 30 smrtnih žrtev. V kanadskem mestu, ki leži ob jezeru Erie, so se temperature pretekli konec tedna čez noč spustile na minus 20 stopinj Celzija. Tupling je še pojasnil, da se je na hišah nabrala okoli 12 centimetrov debela ledena plast, prebivalce pa skrbi, kakšna bo škoda, ko se bo led stopil. "Dolgo že živim tu in še nikoli nisem bil priča tako hudim vremenskim razmeram v tem letnem času," je še dodal. V naslednjih dneh se mestu v kanadski zvezni državi Ontario obeta nov vremenski preobrat. Po napovedih meteorologov se bo otoplilo, temperature bodo nad povprečjem, kar pa lahko povzroči hitro taljenje ledu in kopičenje vode.