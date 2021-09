Snežna nevihta na gori Elbrus vzela življenja petih plezalcev

Skupina 19 ruskih plezalcev je bila v četrtek na višini dobrih 5.000 metrov, ko jo je zajela huda snežna nevihta. Klic na pomoč so oddali malo po 17. uri, poroča Reuters.

Stekla je obsežna reševalna akcija, v kateri je sodelovalo skoraj 70 reševalcev. "Reševanje je potekalo v izjemnih vremenskih razmerah – veter je dosegel hitrost do 70 kilometrov na uro, temperatura zraka je bila minus 20 stopinj Celzija, vidljivost pa je bila izjemno slaba," so povedali v gorski reševalni službi.

"Pet ljudi je žal umrlo. Preostalim 14 pa smo pomagali v dolino Azau," je sporočila civilna zaščita.

Agencija, ki je organizirala plezalno odpravo, je sporočila, da so skupino spremljali štirje profesionalni vodniki. Med vzponom se je ena plezalka slabo počutila in z enim od vodnikov sta se obrnila. Pozneje je umrla v njegovih rokah.

Ostali so pot nadaljevali, dokler jih pri sestopu ni zajela huda nevihta. Eden od njih si je zlomil nogo, kar je skupino upočasnjevalo, zato so se – glede na tempo, ki so ga imeli – razdelili v tri manjše skupinice. "Ko smo se spuščali, sta dva plezalca zmrznila, še dva pa sta izgubila zavest in umrla. A odločitev, da smo se ločili, je bila pravilna, saj bi bilo žrtev sicer lahko še več," je povedal vodnik Denis Alimov.

11 ljudi so odpeljali v bolnišnico. Utrpeli so predvsem ozebline in druge poškodbe, poroča Guardian.

Gora Elbrus je s 5.642 metri najvišja gora v Evropi. Leži v Rusiji, na zahodnem delu gorovja Kavkaz ob meji z Gruzijo. Čeprav ne velja za posebej tehnično zahtevno, pa vsako leto na njej umre na ducate plezalcev prav zaradi hitrih vremenskih sprememb.