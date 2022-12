Snežna nevihta vplivala tudi na rudarjenje Bitcoina

Močna snežna nevihta v Združenih državah Amerike je povzročila velik upad v številu rudarjev kriptovalute Bitcoin. Zaradi pomanjkanja električne energije so namreč ti svoje računalnike izklopili iz omrežja, zato pa je zgoščevalna vrednost v sistemu upadla za od 30 do 40 odstotkov.

Rudarjenje kovanca Bitcoin deluje na principu sistema PoW, kar pomeni, da rudarji vrednosti pridobivajo z 'ugibanjem' kod, ki so sestavljene iz 64 znakov. Če računalnik ugane zaporedje, se uporabniku pripiše določena vrednost kovanca. Če je v 'sistem ugibanja kod' priključenih več uporabnikov, sta večji tudi prej omenjena zgoščevalna vrednost in število transakcij, piše Cryptonews.

Močna centralizacija sistema v Teksasu?

Upad v številu priključenih sistemov za rudarjenje kriptokovanca pa je sprožil tudi ugibanje, kako centralizirano je rudarjenje Bitcoina in kaj bi to lahko pomenilo za omrežje. Kot kaže se namreč večina kriptorudrjev Bitcoina nahaja v ameriški zvezni državi Teksas, saj so tam predpisi za rudarjenje, pa tudi električna energija, najbolj ugodni.