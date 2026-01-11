Naslovnica
Tujina

Snežna plazova v Alpah zahtevala tri življenja

11. 01. 2026 10.31

Avtor:
STA
Snežni plaz

V francoskih Alpah so v dveh ločenih snežnih plazovih v soboto umrli trije turni smučarji. Dva je plaz zasul na območju smučarskega središča Val-d'Isere, eden pa je umrl na območju središča Areches-Beaufort.

Kot je sporočil turistični urad v kraju Val-d'Isere, je dva francoska smučarja zasulo okoli 2,5 metra snega. Njuni kolegi so poklicali reševalce, a jima ti niso mogli več pomagati. Smučarja sicer pri sebi nista imela plazovnih oddajnikov, našli so ju po zaslugi njunih mobilnih telefonov.

Nekaj deset kilometrov severozahodno je medtem drug plaz na območju smučarskega središča Areches-Beaufort prav tako zasul dva turna smučarja. Po navedbah lokalnih oblasti je eden umrl na kraju samem, drugega pa so s hudimi poškodbami glave prepeljali v bolnišnico.

plaz alpe

Maduro iz zapora sporočil: Dobro sva. Ostajam borec

devlon
11. 01. 2026 11.09
jaz se drzim urejenih prog..je bolj varno
bibaleze
