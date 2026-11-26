Na območjih z oranžnim opozorilom strokovnjaki napovedujejo od pet do deset centimetrov svežega snega, celo do nižin – na primer na Spodnjem Koroškem in južnem Štajerskem, ki se razteza v južno Gradiščansko, pa tudi od doline Inn (Tirolska) do regije Innviertel (Zgornja Avstrija).
Na območjih z rdečim opozorilom pričakujejo od deset do 15 centimetrov. To vključuje Vzhodno Tirolsko, Zgornjo Koroško, regije od dolin Mure in Mürza (Štajerska) do Spodnje Avstrije in Dunaja ter alpsko predgorje Salzburga in Zgornje Avstrije. Lokalno je možnih do 20 centimetrov, na območju Silliana (Vzhodna Tirolska) pa celo do 30 centimetrov.
A medtem ko bo sneg dosegel vzhod države, bo na jugu do takrat že postopoma popuščal.
Rdeča stopnja opozorila trenutno velja v vseh avstrijskih zveznih državah, razen v Vorarlbergu. Še posebej prizadetih je veliko regij v vzhodni in južni Avstriji.
Težave v prometu
Na avstrijskem Štajerskem so zimske službe na avtocestah na delu od 3. ure. Gasilci so pomagali več voznikom, ki so zaradi snega obtičali. Po poročanju ORF so davi posredovali okoli 20-krat.
Na avstrijskem Koroškem je prvi sneg povzročil prometne motnje v številnih dolinah. Na turski avtocesti, ki povezuje mejni prehod Karavanke in avstrijsko-nemško mejo, je bil zaradi nesreče tovornjaka zaprt eden od predorov. Več težav je bilo tudi v prometu na avtocesti med Gradcem in Beljakom. V več višje ležečih predelih so za vožnjo obvezne verige.
O težavah v prometu zaradi prvega snega poročajo tudi iz avstrijske prestolnice. Na številnih ulicah so zjutraj nastali zastoji, prihaja tudi do motenj v mestnem prometu. Dunajska obvoznica je zaradi močnega sneženja in zimskih razmer popolnoma zaprta v obe smeri.
Težave je vreme povzročalo tudi na dunajskem letališču v Schwechatu, kjer so morali pred poleti dopoldne vsa letala razledeniti, zaradi česar je prišlo do nekaj zamud. Zimske službe so morale poleg tega z vzletno-pristajalnih stez odstraniti sneg. Trenutno naj bi bile razmere že pod nadzorom, poroča APA.
V Spodnji Avstriji in na Tirolskem je sneg davi botroval številnim prometnim nesrečam in zastojem. Na Tirolskem so zaradi snega zaprli tudi železniško progo med krajema Sillian in Innichen. Sneži tudi na Gradiščanskem, kjer je na cestah obtičalo več vozil.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.