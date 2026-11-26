Na območjih z oranžnim opozorilom strokovnjaki napovedujejo od pet do deset centimetrov svežega snega, celo do nižin – na primer na Spodnjem Koroškem in južnem Štajerskem, ki se razteza v južno Gradiščansko, pa tudi od doline Inn (Tirolska) do regije Innviertel (Zgornja Avstrija).

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Na območjih z rdečim opozorilom pričakujejo od deset do 15 centimetrov. To vključuje Vzhodno Tirolsko, Zgornjo Koroško, regije od dolin Mure in Mürza (Štajerska) do Spodnje Avstrije in Dunaja ter alpsko predgorje Salzburga in Zgornje Avstrije. Lokalno je možnih do 20 centimetrov, na območju Silliana (Vzhodna Tirolska) pa celo do 30 centimetrov. A medtem ko bo sneg dosegel vzhod države, bo na jugu do takrat že postopoma popuščal. Rdeča stopnja opozorila trenutno velja v vseh avstrijskih zveznih državah, razen v Vorarlbergu. Še posebej prizadetih je veliko regij v vzhodni in južni Avstriji.

Težave v prometu

Na avstrijskem Štajerskem so zimske službe na avtocestah na delu od 3. ure. Gasilci so pomagali več voznikom, ki so zaradi snega obtičali. Po poročanju ORF so davi posredovali okoli 20-krat. Na avstrijskem Koroškem je prvi sneg povzročil prometne motnje v številnih dolinah. Na turski avtocesti, ki povezuje mejni prehod Karavanke in avstrijsko-nemško mejo, je bil zaradi nesreče tovornjaka zaprt eden od predorov. Več težav je bilo tudi v prometu na avtocesti med Gradcem in Beljakom. V več višje ležečih predelih so za vožnjo obvezne verige.

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