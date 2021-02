Jug ZDA v temi, nekatere družine spijo v prižganih avtomobilih

Največ izpadov električne energije je na območju, ki jih pokriva ECROT, medtem ko večjih težav zunaj tega omočja ni. Teksaške oblasti zato s prstom kažejo na distributerja električne energije in napovedujejo preiskavo. "Želim, da ljudje vedo, da smo bili oddaljeni le nekaj minut od padca celotne mreže," je za CNN dejal Marc Veasey član demokratov v predstavniškem domu in krivdo zvalil tudi na republikanske oblasti v zvezni državi.

V sredo je izvršni direktor Bill Magness ECROT dejal, da so hladnem vremenu elektrarne zaprle. Nadzorovani izpadi električne energije ERCOT so po njegovih besedah dejansko preprečili propad sistema.

Težave z elektriko se bodo verjetno nadaljevale, glede na to, da bodo hladne temperature trajale še dan ali dva. Več kot 21 milijonov ljudi ali skoraj 70 odstotkov prebivalstva Teksasa je trenutno v primežu posledic snežnih neviht in izpadov električne energije.

"Elektriko imamo približno 30 ali 15 minut, nato pa za približno pet do šest ur živimo v temi," je dejal Eder Lemus iz San Antonia. Cevi v njegovi hiši so zmrznile, zato se on, njegova žena in trije otroci zanašajo na druge."Uporabljamo sosedovo pipo za polnjenje vedra vode za odvajanje stranišč," je dejal. "Ko se lučke ponovno prižgejo, se poskušamo tuširati in napolnimo galone pitne vode, da ostanemo hidrirani."

Guverner Abbott je dejal, da se je pogovarjal z namestnikom guvernerja, preiskava v zvezi z vlogo podjetja ERCOT pa naj bi se začela prihodnji teden. "ERCOT je neodvisen zasebni subjekt, ki sem ga že preiskoval in preganjal, ko sem bil generalni državni tožilec v Teksasu," je dejal Abbott. "Ne namigujem, da je prišlo do kakršnekoli kriminalne dejavnosti ali česa podobnega, vendar je to nekaj, kar je treba preučiti."

Nevihte so zajele več zveznih držav na območju od južnih ravnic pa vse do vzhodne obale, kjer prebiva več kot 100 milijonov Američanov. Brez elektrike so ostali prebivalci Luisiane, Misisipija, Zahodne Virginije, Kentuckyja, Ohia in Oregona. Danes naj bi se, po napovedih vremenoslovcev močno sneženje pomaknilo proti severu. Nevarnosti za jug ZDA pa še ni mimo. V prihodnjih dneh bi jih namreč lahko doletela nova snežna pošiljka. Številni so tako v strahu pred še dodatnim poslabšanjem razmer, ki bi, kot ponavadi, prizadele socialno najšibkejše.