Snežni kaos v ZDA: prizori ujetih voznikov in zasneženih poti

V ZDA zaradi obilnih snežnih padavin vlada pravi kaos. Sneg in zmrzal povzročata številne težave v prometu. Iz Kentuckyja so denimo poročali o več sto prometnih nesrečah na zasneženih in poledenelih cestah. Oblasti prebivalcem svetujejo, da se na pot odpravijo le v nujnih primerih.

Zimska nevihta je včeraj zajela dele ZDA in tja prinesla obilno snežno odejo, zmrzal in žled. Ceste v Tennesseeju in Kentuckyju so tako praktično neprevozne.

icon-expand Sneg v ZDA FOTO: AP

Od tam zato poročajo o številnih nevšečnostih v prometu. Vozniki so ujeti v dolge kolone, v Kentuckyju so včeraj zabeležili več sto prometnih nesreč. Oblasti so zato ljudi pozvale, naj potujejo le v nujnih primerih, saj oblasti poročajo o številnih nesrečah in drugih nevšečnostih na cestah, ki povzročajo pravi kaos v prometu.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right