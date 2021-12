Snežni kolaps v Beogradu, sneg lomi električne drogove, nekateri ostali brez ogrevanja

Pravi snežni kolaps so doživeli v Srbiji, kjer je vreme ohromilo življenje, predvsem v prestolnici. Kot poročajo tamkajšnji mediji, so bile oblasti nepripravljene na takšno količino padavin in zaradi neočiščenih površin so številni ostali ujeti v stanovanjih, po mestu pa se zaradi težkega snega lomijo drevesa. Velik del Srbije je namreč že ponoči zajelo močno sneženje, zaradi česar imajo po državi velike preglavice v prometu, številni kraji so ostali brez električne energije. Ponekod je zapadlo do pol metra snega.

Snežiti je začelo že ponoči, ponekod je zapadlo do pol metra snega. Zaradi velike količine novega snega je bil moten promet na cesti od Novega Pazarja do Tutina in magistralni cesti Novi Pazar–Sjenica.

Težak sneg je polomil številne električne drogove. Brez električne energije so med drugim ostali v višjih predelih občine Lučani in Čačku. Ekipe elektrodistributerjev so na delu, dostop do okvarjenih daljnovodov pa ovira moker in težek sneg, so sporočili.

Na območju Obrenovca pa so ostali brez ogrevanja, ker je zaradi snega, vetra in ledu prekinjena dobava premoga v Termoelektrarno Nikola Tesla A. Posledično so morali nekatere bloke termoelektrarne ustaviti. V glavnem mestu Beograd so imeli zjutraj težave na devetih linijah javnega prevoza. Mestno komunalno podjetje je poslalo več sto delavcev, ki čistijo ulice. Sneg je polomil tudi veliko dreves. Podžupan Goran Vesić je meščane zaprosil za potrpljenje.

