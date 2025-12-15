Snežni metež ohromil del Rusije: z avtocest evakuirali skoraj 150 ljudi

Reševalne službe so v soboto iz s snegom zatrpanih cest evakuirale 148 ljudi, med njimi 34 otrok, po tem ko je območje regije Saratovska oblast zajela močna snežna nevihta, ki so jo spremljali sunki vetra do 27 metrov na sekundo, je poročal ruski časnik RIA Novosti.
Guverner regije Roman Busargin je potrdil, da so zaradi snežnih zametov in prometnih nesreč številne omejitve na šestih zveznih avtocestah. "Na vsaki od njih so strokovnjaki reševalne službe in mehanizacija," je dejal.
Snežni metež pa je pozvročil tudi veliko materialno škodo. Zaradi močnega vetra in padca drevja je poškodovan daljnovod, zaradi česar je okoli 205 naselij ostalo brez električne energije. V soboto so delavci energetske službe na terenu odpravljali posledice.
Poškodovane so bile tudi strehe na nekaterih šolah, bolnišnicah in stanovanjskih objektih. Skoraj 1500 plužnih naprav je bilo v akciji čiščenja cest in ulic, v manj kot 24 urah pa so porabili okoli 18 tisoč ton mešanice peska in soli.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.