Snežni metež ohromil del Rusije: z avtocest evakuirali skoraj 150 ljudi

Reševalne službe so v soboto iz s snegom zatrpanih cest evakuirale 148 ljudi, med njimi 34 otrok, po tem ko je območje regije Saratovska oblast zajela močna snežna nevihta, ki so jo spremljali sunki vetra do 27 metrov na sekundo, je poročal ruski časnik RIA Novosti.

Guverner regije Roman Busargin je potrdil, da so zaradi snežnih zametov in prometnih nesreč številne omejitve na šestih zveznih avtocestah. "Na vsaki od njih so strokovnjaki reševalne službe in mehanizacija," je dejal.