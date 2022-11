Snežni metež v New Yorku: snežna odeja ponekod sega do vratu

Snežni metež v New Yorku

Največ snega je zapadlo južno od mest Buffalo. Kot je sporočila Nacionalna meteorološka služba, snežna odeja sega več kot kot 1,6 metra visoko. Zaradi meteža so v petek zaprli šole, že dan prej pa tudi železniške postaje v Buffalu, pri Niagarskih slapovih in Depewu. Prav tako so odpovedali več komercialnih letov. Prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma.

Prebivalci so na družbenih omrežjih delili fotografije, posnete pred snežnim metežem in po njem. Zajete so bile v časovnem razmaku 20 ur.