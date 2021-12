Snežni metež v ZDA: ponekod v 24 urah zapadlo več kot 70 cm snega

Zahodne dele ZDA je tako v začetku tedna zajelo močno zimsko neurje, na tisoče ljudi je ostalo brez elektrike. V zahodnem delu ZDA so tako samo danes zabeležili okoli 28.000 prijav izpada elektrike. Močno sneženje veliko težav povzroča predvsem v severnem delu Kalifornije in Nevade, kjer je močno oviran tudi promet.

Oblasti so zaradi možnosti snežnih plazov že izdale opozorila v šestih zveznih državah – Nevaru, Utahu, Idahu, Montatni, Koloradu in Kaliforniji.

Neurje pa je južni del Kalifornije zajelo že konec tedna. Močno deževje je povzročilo nemalo nevšečnosti. Poplavljalo je ulice, v bližini mesta Reno v Nevadi, ki leži na meji s Kalifornijo, je prišlo do verižnega trčenja 20 avtomobilov, pri čemer so se tri osebe poškodovale.

Državna vremenska služba v Renu je sporočila, da se bo snežna nevihta krepila v začetku tedna še okrepila, pristojni so zato pozvali prebivalce, da so tudi razmere na cestah lahko nevarne. Oblasti v Montani so izdale opozorilo pred nevarnim mrzlim vetrom, ki lahko na izpostavljeni koži povzroči ozebline v samo petih minutah. Zaradi hladnega vetra bi lahko občutek mrazu znašal tudi do minus 48 stopinj Celzija.