Snežni meteži ohromili del ZDA

Na severnem delu ZDA so zaprli šole, urade in celo državni kongres v Minnesoti. Po podatkih spletnega portala FlightAware je bilo odpovedanih več kot 1600 poletov, okrog 5000 pa je preloženih. Ministrstvo za promet zvezne države Wyoming je prek družbenih omrežjih sporočilo, da so ceste v večjem delu južnega dela države neprevozne. Reševanje v vozilih ujetih ljudi otežujeta močan veter in nevarnost snežnih plazov.

Na pacifiškem severozahodu sta močan veter in obilno sneženje v gorovju preprečila, da bi iskalne ekipe dosegle posmrtne ostanke treh plezalcev, ki so konec tedna umrli v plazu na vrhu Colchuck Peaka v zvezni državi Washington.