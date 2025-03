Snežni plaz odnesel helikopter s turisti, dva umrla

Skupina petih smučarjev iz Italije se je v četrtek pod vodstvom mednarodno certificiranega gorskega vodnika IFMGA odpravila na smučanje s helikopterjem v švedskem Kårsavagge, ko se je v gorovju Abisko sprožil snežni plaz in s postajališča odnesel helikopter.

Švedske oblasti so tako popoldan sprožile obsežno iskalno akcijo za tremi osebami, gorskim vodnikom in dvema gostoma, ki jih je odnesel plaz. Turistično podjetje Niehku Mountain Villas je po poročanju portala SVT sporočilo, da sta bila gosta pokopana pod snegom, vodnik pa je ostal na površju.

Gorski reševalci so ponesrečence nemudoma prepeljali v bolnišnico, a kasneje so v turističnem podjetju potrdili smrt dveh italijanskih turistov. O smrti so že obvestili tudi svojce pokojnih, več informacij pa zaenkrat ne delijo.