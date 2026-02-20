Naslovnica
Tujina

Snežni plaz odnesel nemškega barona in njegovega sina

Dortmund, 20. 02. 2026 16.44 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Nemški baron Felix Freiherr zu Knyphausen

Zaradi močnega sneženja se povečuje tudi nevarnost snežnih plazov v gorah, v Alpah se že prožijo drug za drugim, pod snežno odejo je pokopanih več oseb. A nevarno je bilo v gorah že pred dnevi, ko je snežni plaz v švicarskih Alpah odnesel nemškega barona in njegovega 15-letnega sina. Oče je v nesreči umrl.

Družinski izlet v švicarskih Alpah se je končal tragično, ko je snežni plaz v smučarskem središču Savognin odnesel očeta in njegovega 15-letnega sina, ki sta se v torek popoldne skupaj z drugimi navdušenci nad zimskimi športi odločila smučati izven urejenih prog.

Drugi smučarji in deskarji so bili v času, ko se je s pobočja utrgala snežna ploskev, že na varnem in so takoj obvestili reševalne službe. Pri iskalno-reševalni akciji so pomagali trije helikopterji, reševalne službe, gorski reševalci in mimoidoči.

49-letnega očeta je našel eden od reševalnih psov. Kljub takojšnjemu poskusu oživljanja, je moški na kraju umrl. Njegovega sina so uspeli rešiti ter prepeljati v bolnišnico, svojcem in drugim smučarjem pa medtem pristojni nudijo ustrezno podporo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uradni viri sprva niso razkrili identitete pokojnega moškega, a po poročanju nekaterih medijev naj bi v snežnem plazu umrl nemški baron Felix Freiherr zu Knyphausen, gospodar gradu Bodelschwingh v Dortmundu. Nemškemu portalu Bild naj bi slednje potrdil družinski tiskovni predstavnik.

Smrt je kasneje potrdila tudi občina Dortmund, ki je na svoji spletni strani delila osmrtnico. "Misli prebivalcev Dortmunda so z njegovo ženo Mireto in njegovimi tremi otroki," so sporočili, sožalje pa je izrazil tudi župan Alexander Kalouti, ki je dejal, da je bil baron zelo prijetna, dostopna in čustvena oseba, ki je imela tudi poseben smisel za humor. "Njegova tragična smrt me je pustila brez besed in me napolnila z globoko žalostjo. Moje misli so z njegovo družino in vsemi, ki so mu bili blizu. Pogrešali bomo gospoda zu Knyphausena. Dortmund je izgubil resnično čudovito osebo in cenili bomo njegov spomin," je še dodal.

Grad z jarkom v renesančnem slogu z angleškim krajinskim parkom in obsežnim zunanjim dvoriščem je zgradila družina barona in ostaja eden redkih preostalih zasebnih naseljenih gradov v Porurju.

Natančne okoliščine nesreče zdaj preiskuje kantonalna policija Graubündna v sodelovanju z državnim tožilstvom.

plaz alpe švica nemški baron grad Felix Freiherr zu Knyphausen

723 milijonov za nevladnike: kdo jih prejme in kje se začne politika

Za požar v Vjesniku obtožili dva najstnika

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
20. 02. 2026 18.38
.izven urejenih prog
Odgovori
0 0
Rock8
20. 02. 2026 18.34
Naj mu bo lahek sneg...
Odgovori
+1
1 0
devlon
20. 02. 2026 18.12
za dedovat pa bo
Odgovori
-2
1 3
sandi101
20. 02. 2026 17.56
Še obstaja Bog na svetu tudi za barone kot kralje.
Odgovori
+1
5 4
bibaleze
Portal
