Snežni plaz odnesel nemškega barona in njegovega sina

Družinski izlet v švicarskih Alpah se je končal tragično, ko je snežni plaz v smučarskem središču Savognin odnesel očeta in njegovega 15-letnega sina, ki sta se v torek popoldne skupaj z drugimi navdušenci nad zimskimi športi odločila smučati izven urejenih prog.
Drugi smučarji in deskarji so bili v času, ko se je s pobočja utrgala snežna ploskev, že na varnem in so takoj obvestili reševalne službe. Pri iskalno-reševalni akciji so pomagali trije helikopterji, reševalne službe, gorski reševalci in mimoidoči.
49-letnega očeta je našel eden od reševalnih psov. Kljub takojšnjemu poskusu oživljanja, je moški na kraju umrl. Njegovega sina so uspeli rešiti ter prepeljati v bolnišnico, svojcem in drugim smučarjem pa medtem pristojni nudijo ustrezno podporo.
Uradni viri sprva niso razkrili identitete pokojnega moškega, a po poročanju nekaterih medijev naj bi v snežnem plazu umrl nemški baron Felix Freiherr zu Knyphausen, gospodar gradu Bodelschwingh v Dortmundu. Nemškemu portalu Bild naj bi slednje potrdil družinski tiskovni predstavnik.
Smrt je kasneje potrdila tudi občina Dortmund, ki je na svoji spletni strani delila osmrtnico. "Misli prebivalcev Dortmunda so z njegovo ženo Mireto in njegovimi tremi otroki," so sporočili, sožalje pa je izrazil tudi župan Alexander Kalouti, ki je dejal, da je bil baron zelo prijetna, dostopna in čustvena oseba, ki je imela tudi poseben smisel za humor. "Njegova tragična smrt me je pustila brez besed in me napolnila z globoko žalostjo. Moje misli so z njegovo družino in vsemi, ki so mu bili blizu. Pogrešali bomo gospoda zu Knyphausena. Dortmund je izgubil resnično čudovito osebo in cenili bomo njegov spomin," je še dodal.
Grad z jarkom v renesančnem slogu z angleškim krajinskim parkom in obsežnim zunanjim dvoriščem je zgradila družina barona in ostaja eden redkih preostalih zasebnih naseljenih gradov v Porurju.
Natančne okoliščine nesreče zdaj preiskuje kantonalna policija Graubündna v sodelovanju z državnim tožilstvom.
