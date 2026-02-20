Snežni plaz odnesel nemškega barona in njegovega sina

Družinski izlet v švicarskih Alpah se je končal tragično, ko je snežni plaz v smučarskem središču Savognin odnesel očeta in njegovega 15-letnega sina, ki sta se v torek popoldne skupaj z drugimi navdušenci nad zimskimi športi odločila smučati izven urejenih prog.

Drugi smučarji in deskarji so bili v času, ko se je s pobočja utrgala snežna ploskev, že na varnem in so takoj obvestili reševalne službe. Pri iskalno-reševalni akciji so pomagali trije helikopterji, reševalne službe, gorski reševalci in mimoidoči.

49-letnega očeta je našel eden od reševalnih psov. Kljub takojšnjemu poskusu oživljanja, je moški na kraju umrl. Njegovega sina so uspeli rešiti ter prepeljati v bolnišnico, svojcem in drugim smučarjem pa medtem pristojni nudijo ustrezno podporo.