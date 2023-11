Snežni plaz pod seboj pokopal alpiniste, pet jih je umrlo

Reševalci iz San Borana v Lorestanu, ki je od iranske prestolnice oddaljen okoli 460 kilometrov, so nemudoma odhiteli na kraj nesreče, kjer so našli pet trupel. Štiri preživele so po snežnem plazu odpeljali v bolnišnico .

"V snežnem plazu se je ponesrečilo devet oseb. S pomočjo humanitarnih delavcev so štiri odpeljali v bolnišnico, a pet jih je bilo na začetku še vedno pogrešanih," so sporočili iz iranskega Rdečega polmeseca. Trupli dveh pogrešanih so našli že v petek, še tri druge alpiniste pa so s pomočjo reševalcev Rdečega polmeseca odkrili v soboto. Vsi trije so v plazu umrli.

V zadnjih tednih je na vrhu San Boran, ki je najvišji na gori Oshtorankuh v pogorju Zagros, močno deževalo in snežilo.

Snežni plazovi so sicer v tej državi na Bližnjem vzhodu relativno redki, a pred tremi leti je na božični dan v enem od plazov umrlo 12 ljudi.