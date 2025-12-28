Snežni plaz pod seboj pokopal smučarje, najmanj dva še iščejo

V Claviereju v italijanski regiji Val di Susa je danes okoli 14. ure snežni plaz zasul smučarsko progo in okolico. Pod seboj je pokopal najmanj dve osebi, ki ju še iščejo. Na kraj nesreče so takoj prispeli reševalci, helikopterji nujne medicinske pomoči, gorske reševalne ekipe in policija. Na pomoč je po poročanju Rai News poklical učitelj smučanja.

Pristojne službe so izdale opozorilo pred snežnimi plazovi za območja nad 2000 metri nadmorske višine. "Velike količine snega zaradi obilnega sneženja in zametov, ki jih ustvarja veter, ostajajo delno nestabilni. Možnost spontanih snežnih plazov se bo sicer zmanjšala, kljub temu pa se lahko zaradi mokrega in težkega snega sprožijo srednji, ponekod tudi veliki plazovi. Tudi čez dan, zlasti ob vznožju skalnatih pečin," so sporočili v uradni izjavi.

"Že en sam smučar lahko ponekod sproži plaz, tudi srednje velik. Nevarna mesta se nahajajo na območjih v bližini grebenov, pa tudi v kotanjah, grapah in za spremembami naklona," so še dodali.