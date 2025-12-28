Naslovnica
Snežni plaz pod seboj pokopal smučarje, najmanj dva še iščejo

Claviere, 28. 12. 2025 17.40 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Snežni plaz

Intenzivna iskalna akcija poteka v italijanskih Alpah, potem ko je snežni plaz pod seboj pokopal skupino smučarjev. Pod snegom sta ujeti še najmanj dve osebi. "Snežni plaz, tudi srednje velikosti, lahko sproži že en sam smučar," ob tem opozarjajo pristojne službe.

V Claviereju v italijanski regiji Val di Susa je danes okoli 14. ure snežni plaz zasul smučarsko progo in okolico. Pod seboj je pokopal najmanj dve osebi, ki ju še iščejo. Na kraj nesreče so takoj prispeli reševalci, helikopterji nujne medicinske pomoči, gorske reševalne ekipe in policija. Na pomoč je po poročanju Rai News poklical učitelj smučanja.

Pristojne službe so izdale opozorilo pred snežnimi plazovi za območja nad 2000 metri nadmorske višine. "Velike količine snega zaradi obilnega sneženja in zametov, ki jih ustvarja veter, ostajajo delno nestabilni. Možnost spontanih snežnih plazov se bo sicer zmanjšala, kljub temu pa se lahko zaradi mokrega in težkega snega sprožijo srednji, ponekod tudi veliki plazovi. Tudi čez dan, zlasti ob vznožju skalnatih pečin," so sporočili v uradni izjavi.

"Že en sam smučar lahko ponekod sproži plaz, tudi srednje velik. Nevarna mesta se nahajajo na območjih v bližini grebenov, pa tudi v kotanjah, grapah in za spremembami naklona," so še dodali.

snežni plaz Italija Alpe smučarji

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

