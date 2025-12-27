Snežni plaz pod seboj pokopal štiri pohodnike

Reševalne službe so trupla četverice, ki so bili stari med 30 in 35 let, našli blizu drug drugega, kar nakazuje, da jih je plaz popolnoma presenetil in da se niso utegnili niti poskusiti rešiti, je poročanje grškega časopisa Kathimerini povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Dva od moških sta bila izkušena alpinista, zato je sprva obstajajo upanje, da sta uspela najti zavetje, poroča dpa. Toda gorski teren je bil težaven in nevaren, poleg tega je iskalno akcijo oteževalo slabo vreme.