Snežni plaz v Franciji pokopal dva človeka

Žrtvi, stari 29 in 36 let, sta bili del skupine štirih turnih smučarjev brez vodnika, ko se je na severni strani gore Tete de Longet sprožil plaz. Ostala dva smučarja po navedbah tožilke nista bila poškodovana.

Snežni plazovi so smrtne žrtve v soboto zahtevali tudi na severu Italije, kjer so po najnovejših informacijah umrli štirje ljudje, več jih je bilo poškodovanih, poročajo tuje tiskovne agencije.