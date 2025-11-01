Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Snežni plaz v italijanskih gorah: umrli trije turni smučarji

Rim, 01. 11. 2025 21.17 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
1

V gorovju Ortles na Južnem Tirolskem se je sprožil snežni plaz, ki je pod seboj pokopal več oseb. Trije nemški turni smučarji so umrli, dve osebi pa sta še vedno pogrešani.

Na Južnem Tirolskem se je zgodila tragična nesreča. Snežni plaz je v gorovju Ortles zajel večje število oseb, poročajo italijanski mediji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot piše italijanska tiskovna agencija Ansa, je plaz zajel dve ločeni skupini. Tri turne smučarje iz prve skupine so reševalci našli mrtve. Gre za 30-letnega moškega in žensko ter 50-letnega moškega. Ostale štiri osebe iz te skupine so preživele.

Plaz je ob tem pod seboj odnesel tudi dve osebi iz druge skupine; reševalci ju še niso uspeli najti. Drugi dve osebi iz te skupine pa sta se v času proženja plazu nahajali višje in sta se uspeli rešiti.

Plaz se je sprožil okoli 15.50, na pomoč pa so nemudoma odšli gasilci, alpska reševalna ekipa in dva policista smučarske reševalne ekipe Guardia di Finanza. Na kraj dogodka sta prispela tudi dva helikopterja.

snežni plaz italija turni smučar
Naslednji članek

Dramatičen pobeg na Madžarsko: odvetnik zdrvel skozi mejno zapornico

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
01. 11. 2025 21.41
+1
Kdor išče ta najde.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330