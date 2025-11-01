Snežni plaz v italijanskih gorah: umrli trije turni smučarji

Na Južnem Tirolskem se je zgodila tragična nesreča. Snežni plaz je v gorovju Ortles zajel večje število oseb, poročajo italijanski mediji.

Kot piše italijanska tiskovna agencija Ansa, je plaz zajel dve ločeni skupini. Tri turne smučarje iz prve skupine so reševalci našli mrtve. Gre za 30-letnega moškega in žensko ter 50-letnega moškega. Ostale štiri osebe iz te skupine so preživele.

Plaz je ob tem pod seboj odnesel tudi dve osebi iz druge skupine; reševalci ju še niso uspeli najti. Drugi dve osebi iz te skupine pa sta se v času proženja plazu nahajali višje in sta se uspeli rešiti.

Plaz se je sprožil okoli 15.50, na pomoč pa so nemudoma odšli gasilci, alpska reševalna ekipa in dva policista smučarske reševalne ekipe Guardia di Finanza. Na kraj dogodka sta prispela tudi dva helikopterja.