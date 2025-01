Snežni plaz v Italiji zasul skupino smučarjev, trije niso preživeli

V nedeljo se je v gorah v italijanski regiji Piemont sprožil snežni plaz in s seboj odnesel skupino smučarjev. Trije smučarji, ki jih je plaz vlekel s seboj nekaj sto metrov, so pri tem utrpeli tako hude poškodbe, da so na kraju umrli. Še dva so odpeljali v bolnišnico.