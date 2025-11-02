Snežni plaz vzel pet življenj, našli še očeta in 17-letno hčerko

Kot poroča Ansa, so reševalci danes našli še dve pogrešani osebi, tako se je število smrtnih žrtev, ki jih je zasul plaz povzpelo na pet.

Plaz na Južnem Tirolskem se je sprožil včeraj okoli 15.50. Kot smo poročali, je plaz včeraj zajel dve ločeni skupini. Tri turne smučarje iz prve skupine so reševalci našli mrtve. Gre za 30-letnega moškega in žensko ter 50-letnega moškega. Ostale štiri osebe iz te skupine so preživele.

Plaz je ob tem pod seboj odnesel tudi dve osebi iz druge skupine; reševalci so danes očeta in njegovo 17-letno hčerko našli mrtva. Drugi dve osebi iz te skupine pa sta se v času proženja plazu nahajali višje in sta se uspeli rešiti.