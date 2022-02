Snežni plazovi v Avstriji zahtevali osem življenj

Najhuje je bilo v petek na Tirolskem, ko je plaz na območju Spissa na meji s Švico odnesel pet švedskih turnih smučarjev in njihovega avstrijskega vodnika. Skupina je smučala izven urejene proge, ko se je približno 400 metrov nad njimi utrgal plaz. Enega od smučarjev je k sreči zasulo le delno in je lahko poklical na pomoč. Bil je edini v skupini, ki je preživel nesrečo.

V petek je življenje zahteval tudi plaz na gori Knödelkopf na Predarlskem, so danes sporočile avstrijske oblasti. Plaz je sicer zajel skupino, v kateri je bil ponesrečeni in čeprav so ga hitro izkopali izpod snega in začeli oživljati, so bile njegove poškodbe prehude in je umrl.