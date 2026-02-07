Naslovnica
Tujina

Snežni plazovi v Italiji in na Slovaškem zasuli več ljudi

Milano / Bratislava, 07. 02. 2026 18.22 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Snežni plaz

V italijanskih Alpah sta pod snežnim plazom umrla dva človeka, tretjega so rešili. Še en plaz je zasul štiri ljudi, a so jih uspeli rešiti. V slovaških Tatrah pa sta pod snežnim plazom umrla dva Madžara.

Plaz v regiji Valtellina v Lombardiji je danes okoli poldneva zasul tri turne smučarje, dva sta umrla, tretjega so izpod snega rešili nepoškodovanega. Na območju, kjer se je sprožil plaz, je sicer razglašena velika nevarnost plazov.

Na Trentinskem pa je plaz na območju Forte Buso zasul štiri turne smučarje, a so vse rešili izpod snega. Eden od njih je v življenjski nevarnosti, drugi ima hude poškodbe, dva pa lažje. Narodnost ponesrečenih ni znana.

V slovaških Tatrah pa je plaz včeraj zasul madžarska turista. Moška naj bi plaz sprožila sama, nosil ju je skoraj 400 metrov. Nesrečo je sicer opazila skupina gornikov, ki so ju našli, še preden so na kraj prispeli reševalci, a je bilo prepozno in moška sta umrla na kraju nesreče. Zaradi slabega vremena pri reševanju ni mogel sodelovati helikopter.

snežni plaz Italija Slovaška Alpe Tatre

