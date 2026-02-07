Snežni plazovi v Italiji in na Slovaškem zasuli več ljudi

Plaz v regiji Valtellina v Lombardiji je danes okoli poldneva zasul tri turne smučarje, dva sta umrla, tretjega so izpod snega rešili nepoškodovanega. Na območju, kjer se je sprožil plaz, je sicer razglašena velika nevarnost plazov.

Na Trentinskem pa je plaz na območju Forte Buso zasul štiri turne smučarje, a so vse rešili izpod snega. Eden od njih je v življenjski nevarnosti, drugi ima hude poškodbe, dva pa lažje. Narodnost ponesrečenih ni znana.

V slovaških Tatrah pa je plaz včeraj zasul madžarska turista. Moška naj bi plaz sprožila sama, nosil ju je skoraj 400 metrov. Nesrečo je sicer opazila skupina gornikov, ki so ju našli, še preden so na kraj prispeli reševalci, a je bilo prepozno in moška sta umrla na kraju nesreče. Zaradi slabega vremena pri reševanju ni mogel sodelovati helikopter.