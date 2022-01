Snežni vihar v ZDA: prizemljeni leti, zaprte šole in težave z oskrbo električne energije

Ameriški vzhod in jugovzhod je zajelo močno snežno neurje, zaradi katerega so oblasti zaprle številne zvezne urade in šole. Zaradi neurja je umrlo že pet oseb, na tisoče prebivalcev pa je ostalo brez električne energije. Težave medtem nastajajo tudi v cestnem in letalskem prometu, zaradi snežnega meteža so tako številni leti odpovedani. Nevihta je na letalu Air Force One začasno zadržala tudi ameriškega predsednika. A nekateri so snežno nevihto pozdravili z veseljem. Pred nakupovalnim središčem so organizirali snežni boj.

Obsežno zimsko neurje z močnim sneženjem se je v ponedeljek premaknilo čez južni in osrednji Atlantik ter zajelo nekatere predele Združenih držav Amerike. Neurje je povzročilo več prometnih nesreč, zaradi snega pa so obtičala številna vozila. Le v zvezni državi Virginia je policija do 12.30 po lokalnem času poročala o kar 559 prometnih nesrečah in 522 vozilih, ki so obtičala. Velike težave s pretokom prometa so se pojavile tudi na avtocesti I-95, kjer je pot blokiralo več obtičanih vozil in podrtih dreves. Vozniki so na zasneženi cesti čakali več ur, preden so oblasti uspele očistiti cesto in rešiti vozila.

Zaradi vremenskih razmer je umrlo že pet oseb, najmlajši med njimi je petletni deček, ki je umrl, ko se je zaradi močnih sunkov vetra na njegov dom zrušilo drevo. Podoben scenarij se je odvil, ko se je v Townsendu zaradi močnega sneženja na hišo prav tako zrušilo drevo. Pri tem je umrla sedemletna deklica. V okrožju Montgomery v Marylandu so medtem v trčenju terenskega vozila in snežnega pluga umrle še tri osebe, poročajo tuji mediji. V Washingtonu so bili v ponedeljek zaprti vsi zvezni uradi, prav tako je zaprtih ostalo tudi več šol. Nekatere so ob tem pouk odložile, druge pa so ga prestavile na šolanje na daljavo. Šolsko okrožje v Iowi je medtem v ponedeljek odpovedalo pouk, ker jim ni uspelo najti dovolj voznikov šolskih avtobusov. "Veliko število voznikov avtobusov je okuženih z novim koronavirusom," so zapisali v izjavi občinskega šolskega okrožja Davenport. "Število okuženih voznikov je preveliko, da bi lahko v tako kratkem času prilagodili prevoze." Pomanjkanje voznikov bi, kot navajajo, pomenilo zamude pri prevzemih otrok, ki bi morali na avtobuse čakati v ekstremnem hladnem vremenu. Pouk naj bi se sicer danes znova normalno nadaljeval.

Obilno sneženje je medtem prizemljilo tudi številna letala, kar je še dodaten udarec za letalsko industrijo, ki je morala že v prazničnem tednu zaradi porasta števila okužb z novim koronavirusom odpovedati številne polete. Nevihta je na letalu Air Force One začasno zadržala tudi predsednika Joeja Bidena. Številni Američani so se po božičnih in novoletnih praznikih zaman trudili vrniti domov, saj je bilo zaradi slabega vremena in kadrovskega primanjkljaja odpovedanih na tisoče letov. Po podatkih spletne strani za spremljanje poletov FlightAware je bilo v ponedeljek, prvi delovni dan leta 2022, do večera po vsem svetu odpovedanih več kot 4900 letov, od tega 3173 letov v, iz ali znotraj ZDA. Nevihta pa težave povzroča tudi pri oskrbi z električno energijo. Brez slednje je ostalo skoraj 850.000 gospodinjstev.

icon-expand Nekateri so se pošiljke snega razveselili. FOTO: AP