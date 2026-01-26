Naslovnica
Tujina

Snežno neurje v ZDA dviguje cene plina v Evropi

26. 01. 2026 15.48

Avtor:
Ti.Š. STA
Zemeljski plin

Cene plina v Evropi so se močno zvišale, saj so se zaradi snežnega neurja v ZDA pojavili znaki motenj v oskrbi iz ZDA. Cena ene megavatne ure plina za dobavo februarja se je ustalila na najvišji ravni od junija lani.

Na nizozemski borzi TTF je bila cena za megavatno uro plina za dobavo februarja danes zjutraj pri 41,11 evra, kar je 2,5 odstotka več kot ob koncu trgovanja konec prejšnjega tedna. Ob odprtju trgovanja je za kratek čas poskočila na 43 evrov.

Od začetka leta so se cene plina na TTF zvišale za približno 38 odstotkov. Samo v zadnjem tednu se je njegova cena zvišala za 13 odstotkov.

Nizke temperature v Evropi v začetku januarja so dodobra načele zaloge skladišč. Te so bile v EU v prejšnjih letih januarja napolnjene okoli 67-odstotno, zdaj pa znašajo okoli 45,6 odstotka.

Na ameriškem trgu so cene prejšnji teden zaradi napovedi zimskega neurja poskočile za skoraj 70 odstotkov in na najvišjo raven od decembra 2022. Ta teden naj bi povpraševanje po plinu v ZDA poskočilo in znatno preseglo petletno januarsko povprečje.

Preberi še Smrtonosno ledeno neurje v ZDA: umrlo najmanj 14 ljudi, tudi najstnica

Evropa bo letos uvozila rekordno količino plina, kažejo napovedi Mednarodne agencije za energijo, objavljene v petek. Pri tem naj bi najbolj poskočile pošiljke, naročene iz ZDA.

Svet EU je medtem danes uradno potrdil uredbo o popolni prepovedi uvoza ruskega plina v EU od jeseni 2027. Za dobave na podlagi kratkoročnih pogodb bo prepoved veljala že od konca aprila oziroma sredine junija.

plin cena Evropa neurje ZDA
slovenc59
26. 01. 2026 21.09
Skregali ste s kruhom,pa katerekoli barve že bil.....Še se nam bo otepala rusija, čeprav so osli ! Energija je pa bila...
Odgovori
0 0
galeon
26. 01. 2026 21.01
Prav vam je. Še en dokaz, kako so kavbojci nesposobni. Rusi plin transportirajo pri -30, kavbojci ga ne znajo pri - 19. IN oni se imajo za nekaj več. Siromaki komaj živite pri dveh službah.
Odgovori
+5
5 0
Slavko BabIč
26. 01. 2026 19.35
Boste našli še kakšen razlog za dvigovanje cen plina???
Odgovori
+4
5 1
škamp
26. 01. 2026 18.47
še dobr da imam toplitno na ruski plin 😂
Odgovori
+2
2 0
škamp
26. 01. 2026 18.47
toplotno
Odgovori
0 0
Petur
26. 01. 2026 17.30
cene dviguje starka po nalogu svojih sonarodnja ških šefov...
Odgovori
+1
1 0
rdeča petokraka
26. 01. 2026 16.14
Rešili smo se ruskega plina. Imamo enega glavnega dobavitelja. V šolah pa učijo, da konkurenca tudi regulira cene. Norci!!! Sedaj pa bo cena odvisna od vremena, počutja...
Odgovori
+12
14 2
Zmaga Ukrajini
26. 01. 2026 16.53
Kajpak! Mi imamo radi glavo v pesku, pa si domišljamo, da se ne bi nič spremenilo, če bi še vedno ostali odvisni od tvojega idola putlerja. Če morda še nisi opazil - Evropa se RES NE PUSTI IZSILJEVATI. Videno pri putlerju, in nedavno videno tudi pri trampeljnu. Izsiljevanje pač pušča posledice, sorči. Če rabiš lopatko za pesek, kar povej...
Odgovori
-12
0 12
Wolfman
26. 01. 2026 16.05
Že spet EU nasanka! Pa to ne morš verjet ta EU in njihovi voditelji!
Odgovori
+11
12 1
Slavko BabIč
26. 01. 2026 19.36
Nič ne nasanka EU, ampak nasanka navaden folk!
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
