Snežno neurje v ZDA dviguje cene plina v Evropi

Na nizozemski borzi TTF je bila cena za megavatno uro plina za dobavo februarja danes zjutraj pri 41,11 evra, kar je 2,5 odstotka več kot ob koncu trgovanja konec prejšnjega tedna. Ob odprtju trgovanja je za kratek čas poskočila na 43 evrov.

Od začetka leta so se cene plina na TTF zvišale za približno 38 odstotkov. Samo v zadnjem tednu se je njegova cena zvišala za 13 odstotkov.

Nizke temperature v Evropi v začetku januarja so dodobra načele zaloge skladišč. Te so bile v EU v prejšnjih letih januarja napolnjene okoli 67-odstotno, zdaj pa znašajo okoli 45,6 odstotka.

Na ameriškem trgu so cene prejšnji teden zaradi napovedi zimskega neurja poskočile za skoraj 70 odstotkov in na najvišjo raven od decembra 2022. Ta teden naj bi povpraševanje po plinu v ZDA poskočilo in znatno preseglo petletno januarsko povprečje.