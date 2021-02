Snovalci Trumpove kampanje poraz na volitvah pripisujejo slabemu obvladovanju epidemije

Trumpov glavni politični strateg je v poročilu o izidu ameriških predsedniških volitev kot glavni razlog za poraz Trumpa izpostavil napačno vodenje epidemije. V analizi pa ne omenja Trumpovih neosnovanih trditev, da so bile volitve ukradene.

V 27 strani dolgem poročilu o volilni kampanji Donalda Trumpa, pod katerega se je podpisal njegov nekdanji glavni politični strateg Tony Fabrizio, so analizirali podatke o glasovanju v 10 državah. Gre za pet držav, v katerih je Trump leta 2016 zmagal, leta 2020 pa izgubil; in pet držav, v katerih je Trump na obeh predsedniških volitvah zmagal oziroma dobil največ glasov. Analiza rezultatov je pokazala, da je Trump izgubil podporo pri ključnih demografskih skupinah, ki so mu pred štirimi leti pomagale priti v Belo hišo. V poročilu kot razloge za padec podpore navajajo, da volivci niso bili zadovoljni s Trumpovim spopadanjem z epidemijo covida-19 in da so izrazili veliko nezaupanje do nekdanjega predsednika.

Trumpa je odneslo njegovo slabo vodenje države med epidemijo, ugotavlja analiza volilne kampanje FOTO: AP

Največji padec podpore so zaznali pri belopoltih volivcih, še posebej moških, drastično pa mu je upadla podpora pri belopoltih volivcih s srednješolsko izobrazbo. Poleg tega je Trump izgubil podporo pri skoraj vseh starostnih skupinah, so ugotovili v poročilu. Največji "udarec" pa so mu zadali volivci v starostni skupini 18–29 let in volivci nad 65 let. Kot ena glavnih tem na letošnjih volitvah, ki so jo izpostavljali volivci, je bila pandemija covida-19, izpostavlja Forbes. Večina anketirancev je dejala, da niso zadovoljni s Trumpovim odzivom na pandemijo, da podpirajo obvezno uporabo zaščitnih mask na javnih mestih in da bi morala biti prioriteta obvladovanje širjenja virusa pred ponovnim odpiranjem gospodarstva. Trump je počel ravno nasprotno.