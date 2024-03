So bili nekateri evropski poslanci plačani za promocijo ruske propagande?

Potem ko je Češka, zaradi domnevnega širjenja ruske propagande, uvedla sankcije proti spletenemu portalu Voice of Europe in po tem, ko je predsednik belgijske vlade Alexander de Croo pred svojimi poslanci razkril, da so nekateri evropski politiki za to prejeli celo plačilo, je v Bruslju završalo.

"Če se pogovarjaš tukaj z insajderji, pravijo, da je ruski vpliv na nekatere osebe očiten. Ne gre samo za poslance, ampak tudi za asistente, ki imajo lahko velik vpliv na poslance," je povedal Peter Žerjavič, dopisnik iz Bruslja za POP TV in Delo.

K takojšnji preiskavi so pozvali v političnih skupinah liberalcev, tej pripada tudi evropska poslanka Irena Joveva, pa Zeleni in zdaj še v desno sredinski ljudski stranki.

"Vsi, ki so bili povezani s tem medijskim portalom, ki so ponosno dajali intervjuje, so prvi osumljenci in morajo biti preiskani. Podrobno, ali so prejemali podkupnino ali niso prejemali podkupnine in ali so delali v interesu tujih držav," pravi Joveva.