Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

So iranske rakete poškodovale več helikopterjev Black Hawk?

Aman, 19. 07. 2026 16.35 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Napadena letalska baza v Jordaniji

Iranski napad na ameriško bazo v Jordaniji, kjer sta bila ubita dva vojaka, en pripadnik pa je pogrešan, je že četrti napad na ameriške sile v petih dneh. V ločenem napadu na drugo bazo pa naj bi bilo poškodovanih več helikopterjev UH-60 Black Hawk.

Zaporedne serije napadov in izgube, ki so jih ti napadi povzročili, kažejo, da imajo iranske sile še vedno znatno velike zaloge raket, kar je precej v nasprotju s tistim, kar trdijo v vrhu ameriške politike. Poleg tega so postali tudi bolj spretni pri izogibanju ameriškim sistemom zračne obrambe, so za New York Times povedali ameriški uradniki.

Jordanija, ki gosti pomembne ameriške letalske baze, je v času pred začetkom vojne in v prvih dneh močno pridobila na pomenu, saj je Pentagon več vojakov iz Bahrajna, Združenih arabskih emiratov in Katarja premestil na razmeroma varnejše lokacije v Jordaniji in Izraelu. In vloga Jordanije v ameriških operacijah se je še povečala, ko so druge ameriške zaveznice v regiji Washingtonu omejile možnost nameščanja vojakov in preletavanja letal čez njihova ozemlja.

Letalska baza Muwaffaq Salti v Azraku v Jordaniji.
Letalska baza Muwaffaq Salti v Azraku v Jordaniji.
FOTO: Profimedia

V začetku julija je Iran razširil svoje napade, tarča je postala tudi Jordanija oziroma vsaj ameriške baze, potem ko sta sicer Teheran in Washington junija podpisala sporazum o prekinitvi ognja.

Ameriški uradniki so zato za New York Times predstavili potek teh napadov, Pentagon pa za zdaj še ni javno spregovoril.

Prvi napad, ki je prizadel ameriške sile v Jordaniji, je zadel bivalni objekt v letalskem oporišču King Faisal in po navedbah uradnikov ranil do pet pripadnikov ameriških oboroženih sil. Drugi napad je zadel oporišče na vzhodu Jordanije, od koder so delovali ameriški helikopterji Black Hawk, pri čemer je bilo poškodovano znatno število teh helikopterjev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nato so iranske rakete zadele še letalsko oporišče Muwaffaq Salti v Azraku v Jordaniji, isto oporišče, kjer so bili v petek ubiti ameriški vojaki, so povedali uradniki. V prejšnjem napadu je bilo ranjenih približno 20 ameriških vojakov, ki so se hiteli skriti v bunkerje.

Pentagon se na navedbe ni želel odzvati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V petek je iranska vojska sporočila, da je izvedla napad z brezpilotnimi letalniki, usmerjen proti rezervoarjem za gorivo v ameriškem oporišču v Azraku. Tudi Islamska revolucionarna garda je sporočila, da je z raketami in droni napadla zaklonišča za letala v oporišču, poroča tiskovna agencija Fars, poluradni medij, povezan z gardo.

Iranci se očitno dobro zavedajo, da položaj Jordanije pomaga ZDA pri izvajanju "učinkovitejših letalskih operacij nad Sirijo, Irakom in širšo regijo," je pojasnil upokojeni generalpodpolkovnik ameriških letalskih sil in eden glavnih arhitektov vojne v Perzijskem zalivu leta 1991, David Deptula.

"Petkov napad zato ni bil zgolj napad na oporišče," je dodal. "Bil je napad na ameriško regionalno koalicijo in poskus, da bi politična cena gostovanja ameriških sil postala višja od varnostnih koristi."

Preberi še Iran ne popušča: z napadi bo nadaljeval, dokler ZDA ne ustavijo svojih

Američani so sicer v odgovor v soboto zvečer izvedli povračilne napade z namenom zmanjšanja iranske grožnje ladijskemu prometu v Hormuški ožini ter da bi "kaznovali sile IRGC, ki so izvedle napade v Jordaniji".

Še pred temi napadi je predsednik Donald Trump nakazal, da namerava v naslednjem tednu okrepiti napade na Iran in da želi zadeti več iranske infrastrukture, vključno z mostovi, elektrarnami ter sistemi za distribucijo električne energije.

jordanija ameriška baza iran napad helikopter

Reševalna akcija pri rtu Kamenjak: iz morja rešili tri brodolomce

24ur.com Črn dan ameriškega letalstva: Iranci uničili še CH-47 Chinook
24ur.com Deset milijonov za informacije o iranskih voditeljih
24ur.com Salva balističnih raket, več eksplozij: kako uspešen je bil iranski napad?
24ur.com Iran zadal hud udarec ZDA, uničili letalo AWACS
24ur.com Iran: Nismo zaprosili za premirje, Hormuška ožina ostaja zaprta
24ur.com Trump trdi, da je Iran poražen. Zakaj potem rakete še letijo?
24ur.com V iranskih napadih na Jordanijo ubita dva ameriška vojaka
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
5 razlogov, zakaj je toliko današnjih otrok čustveno nestabilnih
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
Libido po porodu: zakaj se spremeni in kako si pomagati?
Libido po porodu: zakaj se spremeni in kako si pomagati?
Najboljše poletno sadje za nosečnice: Zakaj je lubenica prava izbira za vas
Najboljše poletno sadje za nosečnice: Zakaj je lubenica prava izbira za vas
zadovoljna
Portal
Razkrili, o čem se je prepiral viralni par s svetovnega prvenstva
Stroga pravila, ki se jih mora držati valižanska princesa
Stroga pravila, ki se jih mora držati valižanska princesa
Tedenski horoskop: Ribe čaka zanimiv pogovor, vodnarjem bodo naklonjene zvezde
Tedenski horoskop: Ribe čaka zanimiv pogovor, vodnarjem bodo naklonjene zvezde
Zakaj se ženske poleti počutijo izčrpane? Strokovnjaki razkrivajo resnične razloge
Zakaj se ženske poleti počutijo izčrpane? Strokovnjaki razkrivajo resnične razloge
vizita
Portal
Zdravje vaše matere lahko vpliva na vaše zdravje bolj, kot si mislite
Ta sprememba na prstih lahko razkrije skrite zdravstvene težave
Ta sprememba na prstih lahko razkrije skrite zdravstvene težave
Zakaj se vaše počutje nenadoma spremeni in kako ukrepati?
Zakaj se vaše počutje nenadoma spremeni in kako ukrepati?
Preprosta navada, ki lahko izboljša prebavo in podpira zdravje možganov
Preprosta navada, ki lahko izboljša prebavo in podpira zdravje možganov
cekin
Portal
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
Teh stvari nekoč ni bilo treba posebej načrtovati, danes pa so luksuz
Teh stvari nekoč ni bilo treba posebej načrtovati, danes pa so luksuz
Božič brez stresa? Britanska babica ima darila kupljena že julija
Božič brez stresa? Britanska babica ima darila kupljena že julija
moskisvet
Portal
Nekoč razlog za skrivanje, danes trend: pleša postaja simbol moškosti
Več ni vedno bolje: Kako do maksimalnih rezultatov brez izgorelosti
Več ni vedno bolje: Kako do maksimalnih rezultatov brez izgorelosti
Fotografije mlade hollywoodske seks bombe zbrale na milijone všečkov
Fotografije mlade hollywoodske seks bombe zbrale na milijone všečkov
Kako očistiti avtomobilske sedeže? Triki, ki jih morate poznati
Kako očistiti avtomobilske sedeže? Triki, ki jih morate poznati
dominvrt
Portal
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Ta subtilen znak lahko razkrije demenco pri psih
Ta subtilen znak lahko razkrije demenco pri psih
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
okusno
Portal
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
Kumare niso samo za solato: 5 idej, ki jih boste želeli poskusiti
Kumare niso samo za solato: 5 idej, ki jih boste želeli poskusiti
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Postali bomo prvaki sveta
Postali bomo prvaki sveta
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804