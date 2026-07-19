So iranske rakete poškodovale več helikopterjev Black Hawk?

Zaporedne serije napadov in izgube, ki so jih ti napadi povzročili, kažejo, da imajo iranske sile še vedno znatno velike zaloge raket, kar je precej v nasprotju s tistim, kar trdijo v vrhu ameriške politike. Poleg tega so postali tudi bolj spretni pri izogibanju ameriškim sistemom zračne obrambe, so za New York Times povedali ameriški uradniki. Jordanija, ki gosti pomembne ameriške letalske baze, je v času pred začetkom vojne in v prvih dneh močno pridobila na pomenu, saj je Pentagon več vojakov iz Bahrajna, Združenih arabskih emiratov in Katarja premestil na razmeroma varnejše lokacije v Jordaniji in Izraelu. In vloga Jordanije v ameriških operacijah se je še povečala, ko so druge ameriške zaveznice v regiji Washingtonu omejile možnost nameščanja vojakov in preletavanja letal čez njihova ozemlja.

Letalska baza Muwaffaq Salti v Azraku v Jordaniji. FOTO: Profimedia

V začetku julija je Iran razširil svoje napade, tarča je postala tudi Jordanija oziroma vsaj ameriške baze, potem ko sta sicer Teheran in Washington junija podpisala sporazum o prekinitvi ognja. Ameriški uradniki so zato za New York Times predstavili potek teh napadov, Pentagon pa za zdaj še ni javno spregovoril. Prvi napad, ki je prizadel ameriške sile v Jordaniji, je zadel bivalni objekt v letalskem oporišču King Faisal in po navedbah uradnikov ranil do pet pripadnikov ameriških oboroženih sil. Drugi napad je zadel oporišče na vzhodu Jordanije, od koder so delovali ameriški helikopterji Black Hawk, pri čemer je bilo poškodovano znatno število teh helikopterjev.

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Nato so iranske rakete zadele še letalsko oporišče Muwaffaq Salti v Azraku v Jordaniji, isto oporišče, kjer so bili v petek ubiti ameriški vojaki, so povedali uradniki. V prejšnjem napadu je bilo ranjenih približno 20 ameriških vojakov, ki so se hiteli skriti v bunkerje. Pentagon se na navedbe ni želel odzvati.

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V petek je iranska vojska sporočila, da je izvedla napad z brezpilotnimi letalniki, usmerjen proti rezervoarjem za gorivo v ameriškem oporišču v Azraku. Tudi Islamska revolucionarna garda je sporočila, da je z raketami in droni napadla zaklonišča za letala v oporišču, poroča tiskovna agencija Fars, poluradni medij, povezan z gardo. Iranci se očitno dobro zavedajo, da položaj Jordanije pomaga ZDA pri izvajanju "učinkovitejših letalskih operacij nad Sirijo, Irakom in širšo regijo," je pojasnil upokojeni generalpodpolkovnik ameriških letalskih sil in eden glavnih arhitektov vojne v Perzijskem zalivu leta 1991, David Deptula. "Petkov napad zato ni bil zgolj napad na oporišče," je dodal. "Bil je napad na ameriško regionalno koalicijo in poskus, da bi politična cena gostovanja ameriških sil postala višja od varnostnih koristi."