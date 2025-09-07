Skrivnost na trdem disku, ki dokazuje kitajsko vpletenost v ruske napade?

Potem ko so Ukrajinci analizirali komponente ostankov ruskega drona, so na njegovem trdem disku našli posnetke, ki so bili narejeni na Kitajskem. Na njih naj bi kitajski inženirji snemali avtocesto Beihuan v Shenzhenu, da bi preizkusili zmogljivosti določanja cilja s kamero, ki so jo kasneje namestili v dron, poroča net.hr.

Gre za kamero A40 Pro, ki jo proizvaja kitajsko podjetje ViewPro. Programirana je za uporabo umetne inteligence za sledenje in izbiro ciljev. Ima sposobnost vrtenja za 360 stopinj in 40-kratne povečave, kar ruskim vojakom daje neverjetno in zastrašujočo natančnost.

The Sun poroča, da bi lahko obstoj tega videoposnetka bil prvi dokaz o neposredni kitajski vpletenosti v vojno v Ukrajini.