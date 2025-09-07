Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Skrivnost na trdem disku, ki dokazuje kitajsko vpletenost v ruske napade?

Kijev/Moskva/Peking, 07. 09. 2025 22.06 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
22

Na Zahodu že dolgo sumijo, da Kitajska pomaga Rusiji pri njenih napadih na Ukrajino, čeprav Peking redno ponavlja, da ne sodeluje v konfliktu. Ukrajinske sile so pridobile posnetek iz sestreljenega brezpilotnega letala, ki domnevno razkriva vlogo Kitajske pri izgradnji smrtonosnih flot ruskih brezpilotnikov.

Potem ko so Ukrajinci analizirali komponente ostankov ruskega drona, so na njegovem trdem disku našli posnetke, ki so bili narejeni na Kitajskem. Na njih naj bi kitajski inženirji snemali avtocesto Beihuan v Shenzhenu, da bi preizkusili zmogljivosti določanja cilja s kamero, ki so jo kasneje namestili v dron, poroča net.hr.

Gre za kamero A40 Pro, ki jo proizvaja kitajsko podjetje ViewPro. Programirana je za uporabo umetne inteligence za sledenje in izbiro ciljev. Ima sposobnost vrtenja za 360 stopinj in 40-kratne povečave, kar ruskim vojakom daje neverjetno in zastrašujočo natančnost.

The Sun poroča, da bi lahko obstoj tega videoposnetka bil prvi dokaz o neposredni kitajski vpletenosti v vojno v Ukrajini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Visoki ukrajinski častnik je dejal, da ga sploh ne preseneča, da Kitajska sodeluje pri proizvodnji komponent za ruske vojaške sisteme. "Vemo, da je kitajska tehnologija veliko naprednejša od ruske. Vprašanje je, ali imajo sankcije učinek ali Moskva aktivno nadgrajuje svojo floto brezpilotnih letal," se sprašuje častnik.

"Navsezadnje Kitajska in Rusija nista prijateljici. Kitajska pomaga Rusiji le zato, da oslabi vpliv Združenih držav in njihovo obrambo Tajvana. Kitajski predsednik Ši Džinping je veliko bolj verodostojen nasprotnik kot Vladimir Putin. Je mojster dolgoročne igre," nadaljuje Ukrajinec in trdi, da Rusija skoraj nima vojaškega načrtovanja. Nad tem so obupali. Vse se zreducira na trpljenje, na ubijanje nedolžnih, kitajska tehnologija pa jim pri tem s svojo učinkovitostjo pomaga, pravi ukrajinski poveljnik.

Spomnimo se, da je bilo v ruskih napadih na civiliste in civilno infrastrukturo izstreljenih več kot 50.000 brezpilotnih letalnikov. Takšni napadi so znatno prispevali k smrti 14.000 civilistov od začetka vsesplošne invazije.

rusija ukrajina kitajska dron video
Naslednji članek

Tablete za splav pod udarom: Teksas omogoča tožbe tudi brez opravljenega splava

SORODNI ČLANKI

Zelenski obsodil 'največji ruski zračni napad'. Ukrajina napadla ruski naftovod

Putin Zelenskega vabi v Moskvo, slednji vrača: 'Lahko pride v Kijev'

Macron: Varnostna jamstva za Ukrajino bo zagotavljajo 26 držav

Putin Zelenskega kliče v Moskvo. Kijev: Zavaja z nesprejemljivimi predlogi

Proti Ukrajini poletelo 500 dronov, v Kostjantinivki ubitih devet civilistov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anatomija
07. 09. 2025 21.45
+1
Kitajci bodo izčrpali Ruse in brez izstreljenega naboja zavzeli Sibirijo. Rusija je že v tehnični recesiji , čeprav se je vojaška proizvodnja letos še povečala , kar pomeni , da je realno gospodarstvo na dnu in ob tem še 20 5% manjša prodaja plina in nafte
ODGOVORI
1 0
anatomija
07. 09. 2025 21.46
+1
20%
ODGOVORI
1 0
modelx
07. 09. 2025 21.26
-2
poročila ovse iz leta 2022 kažejo, da je ukrajina prva napadla rusijo: 19.2. so streljali na rusko ozemlje v okrožju rostov z večcevnimi raketometi grad, 21.2. ob 06.00 so vstopili na rusko ozemlje in se tam spopadli z rusko obmejno vojsko.
ODGOVORI
0 2
anatomija
07. 09. 2025 21.36
+2
Lažeš kot Ruski plačanec . Aja saj plačanec si
ODGOVORI
2 0
modelx
07. 09. 2025 21.21
-2
šef nemške diplomacije je priznal: sabotaža severnega toka je teroristično dejanje - ergo, amerikanci so teroristi
ODGOVORI
0 2
Sixten Malmerfelt
07. 09. 2025 20.58
+0
ukrajinci so znani po velikih lažeh in korupciji!
ODGOVORI
3 3
kr en33
07. 09. 2025 20.55
+2
Tolk mrtvih je v Gazi v enem tednu, oa nikome nista…
ODGOVORI
3 1
anatomija
07. 09. 2025 21.39
+2
A zato pa trdiš da je rusko ubijanje otrok legitimen vojaški cilj . Kot tudi danes ubit 2 mesečni dojenček in njegova mama
ODGOVORI
2 0
Zgaga Ukrajini
07. 09. 2025 20.25
+4
Pa kaj potem!? V ukrajinsko vojno proti Rusiji pa je vpleteno vsaj 30 držav. To lahko še lisice in divji prašiči v Kursku potrdijo.
ODGOVORI
4 0
anatomija
07. 09. 2025 21.40
+1
Ja veliko tujcev so Rusi privlekli tja kot topovsko meso
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
07. 09. 2025 20.14
+4
Amerikanosi pa ukrajincem s starlinkom. innnnnnnnn?
ODGOVORI
5 1
rdeča petokraka
07. 09. 2025 20.00
+3
Morda so Ukrajinci našli tudi kitajski šleper lopat. Pričakujemo video posnetek. Prav smešni so že!
ODGOVORI
6 3
zhadum
07. 09. 2025 19.27
+0
laz
ODGOVORI
3 3
Sixten Malmerfelt
07. 09. 2025 20.57
+0
ukrajinska velika laž
ODGOVORI
2 2
Apostol1
07. 09. 2025 19.20
+5
Ukrajini se lahko pomaga , Rusiji pa ne. Izrael se samo brani , ubija pa z lakoto najranljivejše , se pravi otroke , ki nimajo prav nič s Hamasom in če obsojaš Izrael si antisemit. Žalostno , kam gre ta svet, sploh pa če pomislimo , da če bi Ukrajina spoštovala sporazume in Ruse v Ukrajini , ne bi bilo nobene vojne , tako pa žal pač je kot je in jasno je da Kitajci ne bodo pomagali zahodu , ker se dobro ve , da zahod in predvsem ZDA vražje boli , da Kitajci postajajo prva vojaška, tehnološka in gospodarska velesila na planetu Zemlja.
ODGOVORI
7 2
Omreznina2024
07. 09. 2025 17.56
+0
Bluzenje, kot ponavadi, nimajo pojma, pa nekaj trosijo.
ODGOVORI
5 5
Sickk 2
07. 09. 2025 17.20
-3
Rusiji pomaga kitajska, severna koreja, iran pa se srbija pa ne morjo zauzet par vasi...
ODGOVORI
3 6
Sixten Malmerfelt
07. 09. 2025 20.16
+0
Brez podpore zahodnih držav in ZDA z 280 milijardami evri ukrajini, bi bili vojne v Ukrajini že zdavnaj konec!
ODGOVORI
1 1
gozdar1
07. 09. 2025 16.21
-1
Brez kitajske podpore bi bilo vojne že davno konec. Verjetno je putin tam celo dobil zeleno luč, saj je začel vojno šele po olimpijskih igrah v pekingu.
ODGOVORI
5 6
ivan z Doba
07. 09. 2025 16.08
+9
Vse skupaj je dober posel za ZDA in Kitajce! Na naš račun!
ODGOVORI
10 1
modelx
07. 09. 2025 15.48
-2
bolj verjetno je, da ukrajinci zopet lažejo in slabo ponarejajo posnetke
ODGOVORI
6 8
borjac
07. 09. 2025 15.03
+4
Ti lumpki Kitajski , pomagali so Rusom , sedaj jih pa bo Evropa kaznovala ..... samo še ne vedo kako ??? mogoče ne bodo več kupovali Kitajskih balonov ....
ODGOVORI
7 3
modelx
07. 09. 2025 15.47
+2
ne bodo dobili čipov iz gorenje pralnih strojev?
ODGOVORI
4 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215