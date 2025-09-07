Skrivnost na trdem disku, ki dokazuje kitajsko vpletenost v ruske napade?

Potem ko so Ukrajinci analizirali komponente ostankov ruskega drona, so na njegovem trdem disku našli posnetke, ki so bili narejeni na Kitajskem. Na njih naj bi kitajski inženirji snemali avtocesto Beihuan v Shenzhenu, da bi preizkusili zmogljivosti določanja cilja s kamero, ki so jo kasneje namestili v dron, poroča net.hr.
Gre za kamero A40 Pro, ki jo proizvaja kitajsko podjetje ViewPro. Programirana je za uporabo umetne inteligence za sledenje in izbiro ciljev. Ima sposobnost vrtenja za 360 stopinj in 40-kratne povečave, kar ruskim vojakom daje neverjetno in zastrašujočo natančnost.
The Sun poroča, da bi lahko obstoj tega videoposnetka bil prvi dokaz o neposredni kitajski vpletenosti v vojno v Ukrajini.
Visoki ukrajinski častnik je dejal, da ga sploh ne preseneča, da Kitajska sodeluje pri proizvodnji komponent za ruske vojaške sisteme. "Vemo, da je kitajska tehnologija veliko naprednejša od ruske. Vprašanje je, ali imajo sankcije učinek ali Moskva aktivno nadgrajuje svojo floto brezpilotnih letal," se sprašuje častnik.
"Navsezadnje Kitajska in Rusija nista prijateljici. Kitajska pomaga Rusiji le zato, da oslabi vpliv Združenih držav in njihovo obrambo Tajvana. Kitajski predsednik Ši Džinping je veliko bolj verodostojen nasprotnik kot Vladimir Putin. Je mojster dolgoročne igre," nadaljuje Ukrajinec in trdi, da Rusija skoraj nima vojaškega načrtovanja. Nad tem so obupali. Vse se zreducira na trpljenje, na ubijanje nedolžnih, kitajska tehnologija pa jim pri tem s svojo učinkovitostjo pomaga, pravi ukrajinski poveljnik.
Spomnimo se, da je bilo v ruskih napadih na civiliste in civilno infrastrukturo izstreljenih več kot 50.000 brezpilotnih letalnikov. Takšni napadi so znatno prispevali k smrti 14.000 civilistov od začetka vsesplošne invazije.
