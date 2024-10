So Kitajci poskušali vdreti v telefon Trumpa?

Tarče so bili tudi ljudje, povezani s kampanjo Harris-Walz, je za BBC News povedal vir iz ameriške administracije. Ni jasno, koliko podatkov, če sploh, je bilo ogroženih. Ministrstvo za pravosodje in FBI nista želela komentirati, ali so bili predsedniški kandidati tarča.

V skupni izjavi FBI in agencije za infrastrukturno varnost (CISA) so navedli, da ameriška vlada preiskuje nepooblaščen dostop do komercialne telekomunikacijske infrastrukture s strani akterjev, povezanih z Ljudsko republiko Kitajsko. Povedali so, da so agencije po odkritju zlonamerne dejavnosti nemudoma obvestile potencialno prizadete v napadu, nudile tehnično pomoč in hitro delile informacije za pomoč drugim potencialnim žrtvam, dodali pa so, da preiskava še poteka. "Agencije delajo na odpravi te grožnje in se usklajujejo z našimi industrijskimi partnerji za krepitev kibernetske obrambe v sektorju komercialnih komunikacij," so dodali.

Trumpova kampanja je za vdor obtožila demokrate in trdila, da je šlo za poskus preprečitve vrnitve predsednika Trumpa v Belo hišo. Organi pregona trenutno obravnavajo vdor kot poskus vohunjenja in ne kot poskus vplivanja na kampanjo, je za CBS povedal eden od virov.

Eno od prizadetih podjetij naj bi bilo Verizon, prek katerega naj bi hekerji potencialno ciljali na Trumpove in Vanceove podatke, poroča New York Times. V izjavi je tiskovni predstavnik Verizona Rich Young dejal, da se podjetje zaveda, da je akter nacionalne države domnevno ciljal na več ameriških ponudnikov telekomunikacij, da bi zbral obveščevalne podatke.

Trumpova kampanja je bila v začetku tega leta že tarča enega vdora. Trije iranski državljani, domevno povezani s Korpusom islamske revolucionarne garde, so bili septembra obtoženi namernega poskusa spodkopavanja predsedniške kampanje. Ameriške vladne agencije in uradniki že dolgo opozarjajo na grožnjo tujega vmešavanja v notranje zadeve ZDA.