So Madžari vohunili po Bruslju? Nanje naj bi pritiskali iz Budimpešte

Po poročanju madžarskega preiskovalnega spletnega portala Direkt36, ki se sklicuje na neimenovane madžarske uradnike pri EU in druge vire, seznanjene z operacijo, je madžarska zunanja obveščevalna služba med letoma 2012 in 2018 upravljala bruseljsko vohunsko mrežo.

Madžarskim državljanom, ki delajo za institucije EU, naj bi naročili, naj agentom posredujejo občutljive interne dokumente. Prav tako naj bi od njih zahtevali, da "prepišejo" ali "odstranijo" določene dele osnutkov, da bi "zagotovili, da besedila odražajo svetovni nazor Orbanove vlade".

Neimenovani madžarski uradnik EU je za Direkt36 povedal, da je bila operacija zasnovana "v korist klike" premierja Viktorja Orbana z namenom vohunjenja za institucijami EU.

Madžarski vohuni, ki so poskušali rekrutirati uradnike EU, so delovali pod diplomatsko krinko na madžarskem stalnem predstavništvu v Bruslju, še navaja portal, ki je pri preiskavi sodeloval z belgijskim časnikom Tijd, nemško revijo Spiegel in avstrijskim dnevnikom Standard.