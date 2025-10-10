Svetli način
Tujina

So Madžari vohunili po Bruslju? Nanje naj bi pritiskali iz Budimpešte

Budimpešta/Bruselj, 10. 10. 2025 09.14 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
10

Madžarska je leta poskušala pritiskati na svoje državljane, ki delajo v institucijah EU v Bruslju, da bi vohunili za Budimpešto in vplivali na odločanje unije, je pokazala v četrtek objavljena mednarodna medijska preiskava. Evropska komisija je v odzivu sporočila, da obtožbe jemljejo zelo resno in da bodo zadevo preiskali.

Po poročanju madžarskega preiskovalnega spletnega portala Direkt36, ki se sklicuje na neimenovane madžarske uradnike pri EU in druge vire, seznanjene z operacijo, je madžarska zunanja obveščevalna služba med letoma 2012 in 2018 upravljala bruseljsko vohunsko mrežo.

Madžarskim državljanom, ki delajo za institucije EU, naj bi naročili, naj agentom posredujejo občutljive interne dokumente. Prav tako naj bi od njih zahtevali, da "prepišejo" ali "odstranijo" določene dele osnutkov, da bi "zagotovili, da besedila odražajo svetovni nazor Orbanove vlade".

Neimenovani madžarski uradnik EU je za Direkt36 povedal, da je bila operacija zasnovana "v korist klike" premierja Viktorja Orbana z namenom vohunjenja za institucijami EU.

Madžarski vohuni, ki so poskušali rekrutirati uradnike EU, so delovali pod diplomatsko krinko na madžarskem stalnem predstavništvu v Bruslju, še navaja portal, ki je pri preiskavi sodeloval z belgijskim časnikom Tijd, nemško revijo Spiegel in avstrijskim dnevnikom Standard.

So Madžari vohunili po Bruslju?
So Madžari vohunili po Bruslju? FOTO: Reuters

Med letoma 2015 in 2019 je madžarsko predstavništvo po poročanju portala vodil Oliver Varhelyi, ki je kasneje postal član Evropske komisije in je trenutno kot komisar pristojen za zdravstvo in dobrobit živali.

V Bruslju so v odzivu na poročila dejali, da obtožbe jemljejo zelo resno in da bodo ustanovili interno skupino, ki jih bo preiskala.

Na stalnem predstavništvu Madžarske pri EU medijskih navedb niso želeli komentirati, je poročala agencija Reuters, ki je obenem povzela izjavo madžarskega zunanjega ministra Petra Szijjarta za madžarski spletni portal Index. Szijjarto je dejal, da ni vedel za zadevo, o kateri je poročal Direkt36, po njegovem mnenju pa obtožbe nimajo nobene podlage.

madžarska eu bruselj vohuni
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kaj_je_res
10. 10. 2025 10.28
+1
Na daleč se vidi, da Bruselj dela vse, da bi "discipliniral" Madžarsko. V EU je zapovedano enoumje. Trenutno moramo biti vsi za orožje in vojno proti T Rusiji.
ODGOVORI
1 0
Vedeževalec Blaž
10. 10. 2025 10.20
+1
Bog varuj objaviti kaj proti Janezu ali njegovemu mentorju Orbanu.......takoj zabrenči v kevdru.
ODGOVORI
1 0
klop12
10. 10. 2025 10.18
+3
Zakaj ne vržejo mažare ven iz EU. Ta izdajalski narod in trojanski konj, ki bi prodal evropske vrednote, svoje sosede za drobiž. Ven naj jih ruknejo. Spadajo na daljni vzhod po mentaliteti
ODGOVORI
5 2
Minifa
10. 10. 2025 10.10
-2
Odlično MADARI..kar tako naprej rjuharje, kamelarje a po hitrem postopku v Bruselj..)) Tam že divja podtalna vojna, naj pošteno poči.
ODGOVORI
1 3
Samo navijač
10. 10. 2025 10.07
-3
Pameten Madžar. Odlicna poteza ,ko se je zoperstavil proti kozjebradcem. Pa poglej po zahodnih evropskih mestih !!! Za zjokat in tahujse se pride.
ODGOVORI
2 5
Voly
10. 10. 2025 10.06
+4
Pa kaj, mislite, da plešasti ne pritiska na svoje poslance, da to počnejo? Saj so celo veleposlaniki pošiljali depeše izključno na sedež njegove stranke. To počnejo vsi, pa nočem braniti Orbana, ki je res svojega denarja vreden.
ODGOVORI
4 0
osservatore
10. 10. 2025 09.59
+2
Orban je Putlerjev trojanski konj v EU.
ODGOVORI
4 2
Dragica Cegler
10. 10. 2025 09.53
+1
Če ni Janša, je pa orban.Dajte novinarji raje se brigati ,kaj se dogaja doma.V Janševi vladi je ena novinarka solzico pitocila,pa je bila vsa novinarska gola..n okrog nje.Eriko ste pa vsi ignorirali,nisem slišala 1 novinarja ,da bi jo podprl.Aja ,Golob je na oblasti.
ODGOVORI
4 3
Blue Dream
10. 10. 2025 09.50
+3
Še Talibani se nam režijo
ODGOVORI
5 2
Blue Dream
10. 10. 2025 09.47
+2
hehe Madžarski trojanec
ODGOVORI
5 3
