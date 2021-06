So Maori Antarktiko odkrili veliko pred Evropejci in Američani?

Zgodovinarji in znanstveniki so desetletja verjeli, da so Antarktiko prvi odkrili Evropejci in Američani. A nova študija odkriva, da so ledeno pokrajino morda prvi uzrli avtohtoni Maori z Nove Zelandije, in to več kot 1300 let pred Zahodom. Gre za bogato zgodovino, ki so jo zasenčila evropska odkrivanja, so dejali znanstveniki.

Potovanje Maorov na najjužnejšo celino se je morda zgodilo že v 7. stoletju – veliko prej, preden se v začetku 19. stoletja tja odpravili Evropejci, kažejo raziskave, ki so jih znanstveniki ta teden objavili v reviji Journal of Royal Society of New Zealand. Prvo potrjeno opazovanje celinske Antarktike sicer že dolgo pripisujejo ruski odpravi iz leta 1820, prvi zapis osebe, ki je stopila na Antarktiko, pa je pripisan ameriškemu raziskovalcu, ki se je tja odpravil leta 1821, poroča CNN. Toda izleti polinezijskih navigatorjev v antarktične vode segajo približno 1320 let v preteklost. Gre za bogato zgodovino, ki so jo zasenčila evropska odkrivanja, pišejo v študiji. Maori FOTO: Shutterstock "Ugotovili smo, da polinezijske pripovedi o potovanju med otoki vključujejo tudi potovanje v antarktične vode Huija Te Rangiore in njegove posadke na plovilu Te Ivi O Atea, ki so se verjetno zgodile v začetku 7. stoletja," je povedala vodilna raziskovalka in naravovarstvena biologinja Priscilla Wehi. Študija temelji na ustnih izročilih in pripovedih, ki krožijo v maorski skupnosti, ter na njihovih rezbarijah, za katere raziskovalci pravijo, da prikazujejo tako potovanja kot navigacijsko in astronomsko znanje. Raziskovalci so našli tudi veliko raziskav, ki so bile opravljene zunaj tradicionalnih akademskih in komercialnih krogov in niso bile ustrezno proučene. "Ko sestavite koščke, je res jasno. Povezava z Antarktiko je zelo stara," je dejala Wehi. Študija izziva prepričanja o znanju Maorov o Antarktiki, tako v preteklosti kot danes, je dejal soavtor Billy van Uitregt. "Na Antarktiki je veliko Maorov, ki sodelujejo kot raziskovalci in delajo na novozelandskih ribiških plovilih v Južnem oceanu," je dejal. "Veliko Maorov ima izkušnje z antarktičnimi kopnimi in morskimi pokrajinami." Wehijeva dodaja, da prav pogled na preteklost z različnih perspektiv kaže, da je zgodovina večdimenzionalna. "Prispevek številnih premalo zastopanih skupin, od avtohtonih ljudstev do žensk, postaja vse vidnejši. To zagotovo velja tudi za zgodovino Antarktike," je dejala.