Tujina

So našli roparje iz Louvra? Na telefonih osumljencev fotografije iz muzeja

Pariz, 02. 06. 2026 10.05 pred eno minuto 1 min branja 0

STA N.L.
Rop v muzeju Louvre

Detektivi, ki preiskujejo spektakularen rop umetnin v pariškem Louvru oktobra lani, so odkrili nove sledi, ki kažejo na Belgijo. Belgijska policija naj bi na mobilnih telefonih več aretiranih tatov našla fotografije, ki prikazujejo notranjost muzeja in zlasti Apollonove galerije, v kateri se je zgodila kraja.

O novi sledi sta v ponedeljek poročali revija Paris Match in časopis Le Parisien, pri čemer sta se sklicevala na sodne vire. Francija in Belgija naj bi po pisanju dpa začeli skupno preiskavo. Pariško javno tožilstvo sicer nove preiskave ni ne potrdilo ne zanikalo.

Fotografije so odkrili na mobilnih telefonih osumljencev iz vzhodne Evrope, ki so specializirani za krajo tovora, so poročali časniki. Kot izhaja iz sodnih virov, želijo s preiskavo razjasniti, ali obstaja povezava med tatovi, aretiranimi v Belgiji, in štirimi osumljenci, ki so zdaj v priporu v Franciji.

Ukradli kronske dragulje v vrednosti približno 88 milijonov evrov

Tatovom je 19. oktobra lani uspelo vdreti v Louvre, da bi ukradli kronske dragulje v vrednosti približno 88 milijonov evrov. Pogrešanega nakita še vedno niso našli. Incident je pristal na naslovnicah mednarodnih medijev in sprožil razpravo o varnosti muzeja, takratna direktorica muzeja Laurence de Cars pa je nato odstopila.

Maskirani moški so poleg muzeja parkirali tovornjak z dvigalom. Medtem ko sta dva storilca čakala na ulici na skuterjih, sta se druga dva s pomočjo dvigala povzpela do balkona v prvem nadstropju in od tam skozi okno vstopila v muzej. Celoten rop je trajal le nekaj minut.

