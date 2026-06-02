So našli roparje iz Louvra? Na telefonih osumljencev fotografije iz muzeja

O novi sledi sta v ponedeljek poročali revija Paris Match in časopis Le Parisien, pri čemer sta se sklicevala na sodne vire. Francija in Belgija naj bi po pisanju dpa začeli skupno preiskavo. Pariško javno tožilstvo sicer nove preiskave ni ne potrdilo ne zanikalo.

Razbito okno na stavbi muzeja Louvre po drznem ropu.

Dvigalo, ki so ga uporabili pri ropu muzeja Louvre

Fotografije so odkrili na mobilnih telefonih osumljencev iz vzhodne Evrope, ki so specializirani za krajo tovora, so poročali časniki. Kot izhaja iz sodnih virov, želijo s preiskavo razjasniti, ali obstaja povezava med tatovi, aretiranimi v Belgiji, in štirimi osumljenci, ki so zdaj v priporu v Franciji.

Ukradli kronske dragulje v vrednosti približno 88 milijonov evrov

Tatovom je 19. oktobra lani uspelo vdreti v Louvre, da bi ukradli kronske dragulje v vrednosti približno 88 milijonov evrov. Pogrešanega nakita še vedno niso našli. Incident je pristal na naslovnicah mednarodnih medijev in sprožil razpravo o varnosti muzeja, takratna direktorica muzeja Laurence de Cars pa je nato odstopila.

Ukradeni dragulji FOTO: Profimedia