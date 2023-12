So Navalnega premestili v kazensko kolonijo z najstrožjim režimom?

Tiskovna predstavnica Alekseja Navalnega Kira Jarmiš je danes na omrežju X sporočila, da je sodišče njegovega odvetnika obvestilo, da ni več v Vladimirski regiji, kjer je bil doslej zaprt v kazenski koloniji Melehovo 235 kilometrov vzhodno od Moskve. Kam so ga premestili, ne vedo, iz kazenske kolonije pa so ga odpeljali 11. decembra.

Ruski dnevnik Kommersant je poročal, da je sodišče, ki je obravnavalo pritožbo Navalnega zaradi razmer v kazenski koloniji, danes sporočilo, da so Navalnega odpeljali iz kolonije v skladu s razsodbo moskovskega sodišča 4. avgusta, ki je začela veljati danes.

Sodišče ga je takrat obsodilo na 19 let zapora v koloniji s posebnim režimom zaradi ustanovitve in financiranja ekstremistične organizacije, kar zanika. V teh kolonijah, v katerih so zaprti obsojeni na dosmrtni zapor in najnevarnejši zaporniki, velja najstrožji režim ruskega zaporniškega sistema.

Pred tem je bil 47-letni politik in oster kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina že obsojen na devet let zapora zaradi kršenja pogojnega izpusta, goljufije in nespoštovanja sodišča.

V največji državi na svetu sicer zapornike običajno premeščajo z vlaki v več etapah, tako da pot traja več tednov, v tem obdobju pa svojci in odvetniki o njih ne morejo dobiti nobenih informacij.

Ruske oblasti so Navalnega prijele januarja 2021, ko se je vrnil iz Nemčije, kjer so ga pozdravili po življenjsko nevarni zastrupitvi v Rusiji, za katero je krivil Putina. Doslej je kazen prestajal v kazenski koloniji v Vladimirski regiji, kjer so ga pogosto zaprli v samico zaradi domnevnega kršenja pravil.

V začetku decembra so ruske oblasti proti temu karizmatičnemu protikorupcijskemu aktivistu sprožile nov sodni postopek zaradi vandalizma, za kar bi ga lahko obsodili še na tri leta zapora.

Do njegove premestitve v najstrožji zapor sicer prihaja v času predvolilne kampanje pred predsedniškimi volitvami, na katerih se bo za peti predsedniški mandat znova potegoval tudi Putin. Sodelavec Navalnega Leonid Volkov je pred dnevi ocenil, da je premestitev posledica odločitve Kremlja, saj Putin ne želi, da bi se pred volitvami slišal glas Navalnega.