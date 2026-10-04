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So nezemeljske tehnologije že med nami? Trumpova komisija išče odgovore

Washington, 04. 10. 2026 17.22 pred 59 minutami 5 min branja 6

Avtor:
L.M.
NLP

Trumpova administracija je imenovala svetovalno komisijo za preučevanje NLP-jev. Cilj skupine strokovnjakov je oceniti vladne dokumente in raziskati možnost prisotnosti napredne nezemeljske tehnologije. Medtem pa nekdanji vladni uradniki dvomijo o njenem namenu in znanstveni vrednosti.

Komisija je bila ustanovljena letos poleti, potem ko je Trumpova administracija začela objavljati vladne dokumente o neidentificiranih anomalnih pojavih. Donald Trump je ob tem dejal, da dokumente objavlja, da bi se lahko javnost sama odločila, "kaj za vraga se dogaja". Med gradivom so, kot poroča The New York Times, med drugim zamegljeni posnetki, ki so jih posnele vojaške kamere, pa tudi dokumenti o možnostih medzvezdnih črvjih lukenj.

Predsednik komisije je teoretični astrofizik s Harvarda Avi Loeb, ki je že večkrat zagovarjal možnost nezemeljskega izvora nekaterih astronomskih pojavov. Med drugim je trdil, da bi lahko bil medzvezdni objekt Oumuamua, ki je pred leti preletel Osončje, ostanek oziroma tehnologija nezemeljskega izvora. Njegova teorija je sprožila številne polemike in nasprotovanja v akademski skupnosti.

Asteroid Oumuamua
Asteroid Oumuamua
FOTO: Profimedia

Med člani komisije je tudi upokojeni kontraadmiral in oceanograf Tim Gallaudet, ki je govoril o možnosti obstoja nečloveške inteligence. Po njegovih besedah naj bi objekti, ki niso človeškega izvora, brez ovir delovali v zračnem in vodnem prostoru. Član komisije je tudi profesor patologije na Stanfordu Garry Nolan, ki preučuje nenavadne materiale in meni, da bi bila lahko nečloveška tehnologija že dolgo prisotna na Zemlji.

Nekdanji predstavniki vlade skeptični

Nekdanji predstavniki ameriške vlade so do nove komisije precej bolj skeptični. Sean Kirkpatrick, ki je v času administracije Joeja Bidna vodil Pentagonov urad za reševanje anomalij na vseh področjih, je ustanovitev označil za zapravljanje davkoplačevalskega denarja. Po njegovem komisija nima pravega namena, temveč je namenjena predvsem odvračanju pozornosti in spodbujanju obrobnih teorij.

V zadnjih približno petih letih so ZDA začele objavljati več informacij o neidentificiranih anomalnih pojavih (UAP). Leta 2022 je Pentagon sodeloval na prvi kongresni obravnavi nepojasnjenih vojaških pojavov po več kot pol stoletja. Takratni namestnik direktorja mornariške obveščevalne službe Scott W. Bray je poudaril, da ameriške oblasti niso našle razbitin, za katere ne bi bilo mogoče pojasniti, da so zemeljskega izvora, navaja The New York Times.

Leto pozneje je nekdanji obveščevalec David Grusch trdil, da ameriška vlada že dolgo vodi tajni program za zbiranje materialov nezemeljskega izvora. Kirkpatrick je te navedbe zavrnil in dejal, da med svojim delom ni našel dokazov ne o nezemeljski tehnologiji ne o vladni zaroti.

Neznani objekti nad zahodom ZDA septembra 2025. Fotografijo je objavilo ameriško obrambno ministrstvo.
Neznani objekti nad zahodom ZDA septembra 2025. Fotografijo je objavilo ameriško obrambno ministrstvo.
FOTO: Profimedia

Med novejšimi razkritimi dokumenti je tudi poročilo o nenavadnih svetlobnih pojavih nad zahodom ZDA leta 2023. Dva zvezna agenta sta med preiskovanjem dejavnosti brezpilotnih letal pri občutljivih objektih opazila hitro premikajočo se svetlobo. Ko sta se ji približala, naj bi se svetla krogla večkrat premaknila in nato izginila, pozneje pa se je pojavila še skupina oranžnih in vijoličnih luči. Pentagon je kasneje navedel, da je približno šest agentov v dveh dneh poročalo o podobnem pojavu, pri katerem naj bi "krogle izstreljevale druge krogle".

Podobne nepojasnjene pojave so zabeležili tudi v preteklosti. Leta 1949 so se znanstveniki v Los Alamosu sestali zaradi zelenih ognjenih krogel, opaženih v bližini raziskovalnih objektov, vendar njihovega izvora niso znali pojasniti.

Le preusmeritev pozornosti od vojne v Iranu?

Tudi letošnja objava dokumentov za zdaj ni prinesla prelomnih dokazov. Profesor Penn Statea Greg Eghigian je ocenil, da v gradivu ni ničesar posebej novega ali prelomnega, večina dolgoletnih raziskovalcev NLP-jev pa naj bi bila nad objavami precej neimpresionirana.

Dvomi se pojavljajo tudi glede motivov Trumpove administracije. Nekdanja Trumpova zaveznika Joe Rogan in Marjorie Taylor Greene sta namignila, da bi lahko predsednik z objavo dokumentov o NLP-jih preusmerjal pozornost z vojne v Iranu. The New York Times je medtem ustvaril zbirko okoli 155.000 strani dokumentov o NLP iz sedmih držav, vendar v njih ni našel dokončnih dokazov o nezemeljskem izvoru pojavov.

Dokumenti o NLP
Dokumenti o NLP
FOTO: Ameriško ministrstvo za obrambo

Član Trumpove komisije, antropolog Peter Skafish, je kljub temu prepričan, da obstajajo tehnologije, ki niso človeškega izvora, in da jih ameriška obveščevalna skupnost vsaj deloma preučuje. Letošnje dokumente je sicer označil za "lahko dosegljive", saj naj bi šlo predvsem za informacije, ki jih je bilo mogoče relativno enostavno razkriti. Ker večina članov komisije nima varnostnih dovoljenj, ostaja vprašanje, koliko dostopa bodo imeli do bolj občutljivih podatkov. Na srečanju pri uradu direktorja nacionalnih obveščevalnih služb so jim sicer povedali, da obstaja načrt za primer potrditve obstoja nečloveške inteligence, vendar podrobnosti niso razkrili.

Člani komisije pri iskanju morebitnega nezemeljskega življenja ne pričakujejo nujno klasičnih "zelenih mož". Nolan meni, da bi napredne civilizacije lahko že zdavnaj izkoristile umetno inteligenco in da bi bile njihove tehnologije morda podobne obliki superinteligence, ki je danes ne razumemo. Po njegovem zato ni smiselno nezemeljska bitja predstavljati po človeških vzorcih ali pričakovati, da bodo imela človeško obliko.

Zamegljene fotografije, zrnati videoposnetki in zgodbice

Po drugi strani nekateri člani komisije menijo, da bi lahko bolje zbirani podatki v prihodnosti pomagali razjasniti posamezne primere. Loeb poudarja, da danes ni mogoče izboljšati podatkov, zbranih v preteklosti, zato je pomembno predvsem sistematično dokumentiranje novih pojavov.

dr. Avi Loeb
dr. Avi Loeb
FOTO: AP

Med člane komisije je vključil tudi skeptičnega Michaela Shermerja, ustanovitelja revije Skeptic, ki ga je označil za "hudičevega odvetnika". Ta je do doslej objavljenih dokazov precej zadržan in pravi, da gre večinoma za zamegljene fotografije, zrnate videoposnetke in zgodbe o nenavadnih opažanjih.

Komisija se je srečala tudi z ljudmi, ki trdijo, da sami niso videli vesoljskih plovil, vendar poznajo druge, ki naj bi vedeli, kje vlada hrani takšne objekte. Ko jih člani komisije vprašajo, kdo naj bi ti ljudje bili, pogosto dobijo odgovor, da tega ne morejo povedati.

Shermer in Loeb sta zaradi različnih pogledov sklenila tudi stavo v višini 1000 dolarjev. Loeb meni, da bodo nezemljane odkrili do leta 2030, Shermer pa temu ne verjame. Kljub temu je Shermer The New York Timesu priznal, da upa, da bo na koncu zmagal Loeb.

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KOMENTARJI6

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odpisani zasedli vlado
04. 10. 2026 18.20
Komisija oranžnega sociopata raziskuje vesolje v smeri trumpove selitve z planeta,ker ve kaj ga čaka zaradi njegovih spodrsljajev in kriminala.Stari sluzavec misli,da bo v vesolju večno živel in tam našel svojega tesnega kolega pedofila epstaina.
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
04. 10. 2026 18.19
Samo zavajanje in sprenevedanje. Ne obstaja niti en zares jasen in oster posnetek domnevnih tujih bitij. Vse je ves čas zavito v celofan, polno namigovanj, skrivnosti in nedokazanih trditev.Tako kot ne verjamem zgodbi o pristanku na Luni, tudi pri teh NLP-jih ne verjamem, da gre za nezemeljska plovila. NLP pomeni samo neznani leteči predmet — in v veliko primerih gre lahko preprosto za nova vojaška letala oziroma tehnologijo, ki se testira in ni javno predstavljena.TR-3 naj bi na primer lebdel na mestu, imel trikotno obliko in tri luči na spodnji strani. Tehnologija naj bi obstajala že desetletja. In potem nekdo vidi nekaj takega na nebu in takoj govori o NLP-jih in vesoljcih.In Watcher — evo ti tvoj NLP: TR-3.Resnica je po mojem precej drugačna …
Odgovori
-1
0 1
Watcherman
04. 10. 2026 18.14
Logično,da nismo sami ne pozabimo,da so v vesolju planeti in galaksije,ki so starejše od naše pa ne samo za nekaj tisoč let razlike v letih so milijonske tisti,ki so se razvili prej od nas logično,da so tudi bolj napredni in to neverjetno napredni ne pozabimo,da je bilo na našem planetu v začetni fazi prvega življenja samo polno mikrobov in bakterij poglejte si sedaj živa bitja in tehnologijo.Lp
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+0
1 1
Lark
04. 10. 2026 18.10
"Nekdanji predstavniki vlade skeptični". Ti so bili skeptični tudi na točki definicije ženske...
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+2
2 0
Nace Štremljasti
04. 10. 2026 17.47
je bog začel pošiljati odposlance
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-3
1 4
Uporabnik1838526
04. 10. 2026 17.42
On je verjetno eden od njih
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+0
3 3
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