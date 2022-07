So po 70 letih rešili veliko uganko 'moškega iz Somertona'?

Obiskovalci plaže so 1. decembra 1948 na plaži Somerton v Adelaidi našli truplo. Moški, ki jih je na prvi pogled štel med 40 in 50, je bil oblečen v obleko s kravato. V žepu je imel avtobusne in železniške vozovnice, žvečilne gumije, nekaj vžigalic, dva glavnika in škatlico cigaret. Ni imel denarnice, niti gotovine ali osebnega dokumenta. Etikete na njegovi obleki so bile odrezane, forenziki pa so sumili, da je bil zastrupljen.

Po več kot 70 letih eden od raziskovalcev trdi, da je končno razrešil skrivnost – Somerton Man je bil Carl Webb . In ni bil ruski agent, kot so trdili nekateri, temveč v Melbournu rojeni inženir elektrotehnike. Policija njegovih trditev sicer še ni potrdila, je pa napovedala, da bo zadevo komentirala kmalu, poroča BBC .

Oblasti so zmedle tudi nekatere druge najdbe. Med drugim je imel ob sebi kovček, v katerem je bilo več kosov oblačil z odstranjenimi etiketami, prav tako so našli nelogične zapise, za katere so domnevali, da so kode.

V roki je držal raztrgan kos papirja, na katerem je bil natisnjen napis Tamam Shud, kar v perzijščini pomeni "končano je". Primer so prav zaradi napisa nekateri poimenovali tudi "Primer Tamam Shud".

Njegove prstne odtise so razposlali oblastem po vsem svetu, a ga nihče ni mogel identificirati. In tako je bil leta 1949 pokopan na pokopališču v Adelaidi z nagrobnim spomenikom: "Tu leži neznanec, ki so ga našli na plaži Somerton."

Profesor in forenzična strokovnjakinja prek DNK vzorcev našla njegove sorodnike

Policija je nato lani izkopala njegove posmrtne ostanke, saj je želela ponovno poskusiti rešiti primer. A policija ni bila edina s to misijo. V lastni režiji se je uganke lotil tudi profesor z univerze Adelaidi Derek Abbott. Imel je možnost analizirati DNK skrivnostnega moškega, saj so oblasti naredile mavčni model njegovega obraza, v katerem so ostali njegovi lasje.